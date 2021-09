Rose McGowan ataca a Alyssa Milano por su protesta contra prohibición del aborto

Rose McGowan lanzó una gran bomba sobre su ex coprotagonista de Charmed, Alyssa Milano, y otras celebridades, por compartir imágenes en apoyo de los derechos reproductivos de las mujeres por la ley de aborto de Texas que entró en vigencia el miércoles 1 de septiembre.

La actriz tuiteó una captura de pantalla de la última publicación de Instagram de Alyssa Milano de un artículo de Deadline sobre más de 100 estrellas que han expresado su indignación por la legislación del aborto más restrictiva del país.

"Esto realmente va a ayudar a que se desbloquee un logro absolutamente idiota", tuiteó la actriz el jueves 2 de septiembre además, Rose McGowan vivirá definitivamente en el sureste mexicano, según reveló en febrero pasado.

Rose McGowan estalla contra Alyssa Milano

Rose McGowan tiene nueva confrontación con Alyssa Milano

La autora de Brave se burló aún más de esos esfuerzos de solidaridad al retuitear un comentario que aludía a las desafortunadas celebridades que cantaban "Imagine" durante el cierre de cuarentena de marzo de 2020, dirigido por la actriz de Wonder Woman, Gal Gadot.

La ex hermana en televisión de Rose no fue su único objetivo: la activista también centró su atención en Hillary Clinton, a quien ridiculizó con vehemencia en Twitter después de que la ex candidata presidencial expresó su indignación por la prohibición del aborto en Texas.

Por su parte, Alyssa Milano escribió en Twitter: "Dejemos de llamarla ley antiaborto y llamémosla como realmente es: #EmbarazoForzado", junto a una serie de publicación en protesta por la ley anti-aborto de Texas.

Aunque la disputa entre Rose y Alyssa no es nada nuevo, ha pasado al menos un año desde que la primera ha criticado públicamente a la actriz de Mistresses. En agosto de 2020, Rose McGowan acusó a Alyssa de ser "tóxica" en el set de Charmed

Rose McGowan de Charmen encabeza varios escándalos

McGowan estalla contra estrellas como Oprah y Alyssa Milano

Además de llamar a su ex-compañera "tóxica", McGowan también dijo que "robó" el movimiento #MeToo de la fundadora Tarana Burke para su propio beneficio. "Robaste #metoo (una brillante herramienta de comunicación, no un movimiento) de Tarana", alegó Rose.

“Usaste mi movimiento, el Cultural Reset, por la fama, celoso de mí por delatar a mi violador”, continuó Rose, haciendo referencia a sus acusaciones de 2017 a través de Twitter de que el productor de Hollywood Harvey Weinstein la había violado.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Alyssa Milano habló sobre su polémico pleito con Rose McGowan alegando que no desea tratar más el tema y espera que su ex-compañera pueda "sanar" ya que la "gente lastimada, busca lastimar a otros".

Además, el pasado domingo 29 de agosto, Rose tuiteó su desaprobación de Oprah Winfrey mientras compartía una foto de hace siete años de la magnate de los medios besando al ahora convicto delincuente sexual, Harvey Weinstein en los Critics 'Choice Movie Awards 2014.

“Me alegra que más personas estén viendo la fea verdad de @Oprah [...] Desde ser amiga de Weinstein hasta abandonar y destruir a las víctimas de Russell Simmon, se trata de apoyar una estructura de poder enfermiza para beneficio personal", escribió Rose McGowan.

