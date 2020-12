Rosario Dawson (Ahsoka Tano) envía deseos navideños al estilo The Mandalorian

Rosario Dawson le dice eliz Nochebuena a los fans de Star Wars con increíble fanart de su nueva serie, The Mandalorian.

Esta semana hemos visto contenido festivo divertido con el tema de Star Wars, especialmente relacionado con The Mandalorian. Lucasfilm mostró su adorable tarjeta navideña con Grogu alias Baby Yoda y Din Djarin alias Mando en un paseo en trineo, y no son los únicos en canalizar a los personajes de Disney + esta temporada navideña.

Rosario Dawson, quien interpreta a Ahsoka Tano, tomó Instagram hoy para compartir una gran imagen de @papa_palpatine_photography que presenta a Ahsoka, Grogu, Mando y un alegre muñeco de nieve.

¿Qué sigue en Star Wars para Rosario Dawson?

Durante la transmisión en vivo del Día del Inversor de Disney la semana pasada, Kathleen Kennedy de Lucasfilm anunció una lista de nuevos programas de Disney Plus, incluida una serie titulada Star Wars: Ahsoka, en la que Rosario Dawson seguirá desempeñando el papel que se originó en la serie animada Star Wars: Clone Wars.

Se espera que el programa se relacione con The Mandalorian y el próximo Star Wars: Rangers of the New Republic. Sobre la cual te revelaremos todos los detalles en La Verdad Noticias conforme sean confirmados.

Rosario Dawson da vida a la única aprendiz conocida de Anakin Skywalker

En cuanto a Grogu, Jon Favreau recientemente dio su bendición por usar "Baby Yoda" en Good Morning America. "Todo el mundo conoce a Grogu como 'Baby Yoda'. Lo cual, por cierto, está bien para todos nosotros. Todavía lo llamamos Baby Yoda también, pero prefiere que lo llamen 'Grogu'. Si lo notas en la serie, se anima mucho cuando dices su nombre".

Las dos primeras temporadas de Star Wars: The Mandalorian ahora se transmiten en Disney Plus. Si aún no se ha registrado en la plataforma de streaming puede probarlo aquí.

¿Qué te parece la tarjeta de navidad de Rosario Dawson?, ¿Te gustó su actuación en The Mandalorian? Dinos que piensas en los comentarios.

