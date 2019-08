Rosalía y Ozuna unen fuerzas con el sencillo “Yo x ti, tu x mi”

Rosalía, quien es muy reconocida por su innovadora fusión del flamenco con ritmos de electrónica y ritmos urbanos, en esta ocasión también se apoya en sonidos distintivos de ritmos caribeños, acompañados de tambores de acero en un ambiente urbano y relajado que encaja a la perfección con su famoso colaborador puertorriqueño.

Continuando con el historial de Rosalía de videos distintivos y atractivos (que le han valido múltiples nominaciones a MTV VMA, incluido "Mejor Artista Nuevo"), el video de "Yo x ti, Tu x mi”, captura una química natural entre las dos estrellas, mientras que, por supuesto, mantiene una serie de iconos visuales característicos de Rosalía, como lo son las uñas largas, cantar al volante en un automóvil de ensueño a alta velocidad y su más que inconfundible coreografía inspirada en el Flamenco.

“Yo x ti, tu x mi” une las fuerzas de dos de los músicos latinos más influyentes, exitosos y con más streams del momento.

El álbum emblemático de Rosalía, El Mal Querer, fue lanzado para inmediata crítica y éxito comercial en el otoño del año pasado. La innovadora fusión del álbum de flamenco clásico con R&B y ritmos electrónicos, junto con el guiño de Rosalía a las artes visuales, la moda y la coreografía, fueron fuertemente aceptadas por los fans de todo el mundo. La industria de la música en general tomó nota rápidamente, ya que el sencillo “Malamente” obtuvo seis nominaciones a los Grammy Latinos y se llevó a casa los premios a la Mejor Canción Alternativa y al Mejor Desempeño de Fusión Urbana.

Este año Rosalía continúa con su acelerado ascenso al estrellato global con una aparición en el track “Barefoot in the Park” de James Blake y tres previos lanzamientos que incluyen el reciente track “Millionària & “Dio$ No$ Libre Del Dinero,” “Aute Cuture” y su ampliamente elogiado y éxito del verano “Con Altura” con J Balvin feat. El Guincho. “Con Altura” es el video más visto en 2019 de una artista femenina (ahora con más de 700 millones de vistas) que alcanzó el # 1 en el chart global de YouTube.

Rosalía ha ganado los premios a la Mejor Canción Alternativa y al Mejor Desempeño de Fusión Urbana en los Grammys latinos.

El éxito combinado de “El mal querer” y sus sencillos siguientes recientemente llevaron a que el medio de la música pop estadounidense “Stereogum” declarará que: ¡Rosalía se está convirtiendo en la Estrella Pop más excitante de la tierra!!! De igual manera en el mundo Rosalía se ha convertido en una estrella única a la hora de sus presentaciones en vivo al contar con numerosos sold-outs con la gira de “El mal querer” y a través de los años se ha convertido como parte de los actos principales de festivales incluyendo: Coachella, Primavera Sound, Glastonbury, Lollapalooza y muchos más.

La reacción de verla en vivo en sus presentaciones recibió las mejores críticas como lo fue la de la revista NME “Nadie en el pop en este momento lo hace mejor que ella, si no has visto un show de Rosalía en vivo lo necesitas hacer lo más pronto posible”.

Ricardo D. Pat