Rosalía sorprende con sus nuevos calcetines ¿hechos de condones?

Rosalía se ha convertido en una de las cantantes más populares e influyentes del 2019, pues como podemos recordar, ganó fama mundial con el lanzamiento de su súper hit ‘Con altura’ en colaboración con J Balvin.

Tras su increíble fama, la famosa cantante española Rosalía no se ha detenido, pues ha anunciado un enorme número de colaboraciones con artistas considerados como gigantes de la escena musical.

Recientemente colaboró con el rapero Travis Scott en el remix del tema ‘Highest in the room’ causando un gran impacto con su participación, pero no tanto como el que causó con su nueva prenda.

Rosalía usa ¿condones como calcetines?

Así como lo lees, la famosa Rosalía sorprendió a sus fans con su última fotografía en su cuenta de Instagram, donde constantemente cautiva a millones con sus sensuales y llamativos outfits que deslumbran lo mejor de su figura.

En esta ocasión la talentos Rosalía lució un look bastante extravagante, pues de le vio despeinada y bastante desaliñada, pero su calzado es lo que más llamó la atención pues desató cientos de teorías de que usó de calcetines.

“Tienes los calcetines mojaos chiquilla”.

Este fue el comentario de uno de sus fans al ver sus calcetines, los cuales parecen estar hechos de latex lo que supuso que tal vez trataba de imponer una nueva moda utilizando estas prendas hechas del mismo material que los guantes o los condones.

Por su parte hubo otros que enloquecieron con su atuendo, pues Rosalía también es conocida por su excelente creatividad a la hora de elegir vestuarios, los cuales en ocasiones resaltan más que sus propios temas.

Hasta el momento Rosalía no ha revelado de que están hechos exactamente sus calcetines, pero debido al gran impacto que ha causado en redes sociales, probablemente la volvamos a ver utilizando las extravagantes piezas.

