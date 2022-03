Rosalía salió a las calles vestida de reportera

Rosalía es una de las cantantes españolas que más ha resaltado a nivel internacional y que recientemente con el objetivo de promocionar su nuevo disco, Motomami, la cantante española Rosalía salió a las calles de España disfrazada de reportera.

El motivo de salir a las calles fue para preguntarle a varias personas qué piensan de ella, esto como parte del programa El Hormiguero, donde primero, la artista hizo la siguiente pregunta a los transeúntes: ¿Qué te parece Rosalía?

Es por eso que las primeras respuestas que recibió la telentosa cantante Rosalía fueron: “No soy su fan”, “De Rosalía no soy fan, del novio sí”, “Soy Más de Pink Floyd, de Supertramp”, “Es buena, reconozco su mérito, pero no es mi estilo”, “Cuando cantan a capela no saben cantar, pero le ponen el autotune y parece que cantan.

Rosalía y las opiniones de la gente

Por si fuera poco, cuando le preguntó a una joven, ésta la reconoció: “Me encanta. Es que te sigo en TikTok y te he reconocido”. En otro momento le enseñó la portada del disco Motomami a una señora y ella le dio su opinión:

“No sé dónde está la estética, estamos perdiendo todo”.

“Yo el flamenco rollo lo del principio, Malamente, fue brutal. Y sí que es verdad que C. Tangana se ha querido copiar un poco de ese flamenquillo, puede ser porque ella empezó antes, pero yo qué sé”, señaló una entrevistada.

Casi al final, Rosalía le mostró a un señor el video de la canción Saoko y él reaccionó así: “Está muy bonito, lo que lo afea un poco es la moto, porque las chicas están… Lo puedo bailar ahora mismo aquí”.

“Bueno, hasta aquí han llegado mis prácticas de becaría, de reportera. Ésta será la primera vez, pero no la última”. Eso fue lo que dijo la cantante al final de la capsula.

Rosalía lanza Motomami

La madre de Rosalía es su mayor inspiración, siempre la recuerda a bordo de una motocicleta Harley, vestida con ropa de cuero y botas negras, que resaltaban su cabellera rubia.

Ese mismo estilo fue el que la cantante escogió para presentar su disco en la Ciudad de México, a donde arribó vistiendo una gabardina color negro y unas botas de plataforma. Esta referencia no fue al azar, pues según ella misma detalló, la imagen de su mamá se le vino a la mente varias veces cuando estaba preparando el concepto de su disco Motomami.

“Mi madre es una Motomami de pies a cabeza. De ahí viene todo”, comenta la española Rosalía, que al sonreír deja ver el brillante adorno de una mariposa que porta en sus dientes frontales.

