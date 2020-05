Rosalía reluciente como artista del verano para Elle

La Rosalía fue la artista elegida por la versión estadounidense de la revista Elle para protagonizar su portada de la edición del verano, en donde lucio de lo más sensual con extravagantes trajes.

La revista reveló que se le dedicaría el reportaje central del número, en donde se tocarían temas sobre sus favoritos de moda y música para los meses próximos.

La catalana anunció su logro, a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó la imagen de la portada de la revista y comento:

"Woooow, qué gran honor, soy la portada de Elle en Estados Unidos de este raro verano de 2020, pero que iluuuuu" compartió la cantante.

La sesión fotográfica estuvo a cargo de Zoey Grossman, quien también fue la encargada de trabajar con Dua Lipa para la edición anterior de la publicación.

La Rosalía destaca en los medios impresos

La sesión y la entrevista fueron hechas en la ciudad de Los Angeles, California, días antes de que se declara la cuarentena por la pandemia del COVID-19 y en ella se hace un repaso por la carrera de la española de 26 años, su disciplina y el control que la han convertido, según la revista, en la artista pop emergente del momento.

No es la primera vez que la intérprete de “Yo x ti, tu x mi” se convierte en la imagen de una revista importante, ya que anteriormente posó parala revista dominical de The New York Times y en Billboard, donde también se lució en la edición.

Además de la portada Elle estrenó hoy un video en su canal de YouTube en el que Rosalía participa en un divertido juego como parte de su participación para la edición de Junio y Julio.