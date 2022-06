Rosalía presume su belleza desde la playa con un diseño de Kim Kardashian

La cantante presume su belleza desde la playa con un diseño de Kim Kardashian

Rosalía aprovechó unos merecidos días de descanso para disfrutar de la playa, el lugar perfecto para lucir cuerpazo, pues así lo presumió en sus más recientes fotografías que subió a Instagram; la española exhibió sus encantos con un exclusivo bikini de Kim Kardashian.

Y es que, en sus vacaciones en Grecia, disfrutó del hermoso paisaje de la playa y expresó: "Que me pongan en el Sol que me derrito, el mal de ojos que me manden me lo quito". Escribió en la serie de fotografías que compartió en su perfil social.

Pero, lo que también llamó la atención de sus millones de seguidores fue que apareció junto a su novio Rauw Alejandro, quien luce muy enamorado de la cantante. Cabe mencionar que desde que los famosos hicieron público su romance, los fans han quedado fascinados con el noviazgo.

La cantante modeló un bikini de Kim Kardashian

La cantante presumió sus curvas con un diseño de Kardashian

El bikini que lució la española de 28 años de edad es de la marca de Kim Kardashian, Skims y Fendi. Recordamos que la famosa fue modelo de la más reciente colección de la empresaria, pero ahora aprovechó la oportunidad para lucir una prenda, mientras disfrutaba un paseo en un yate.

La famosa y su novio en sus vacaciones en Grecia

Por otro lado, han mencionado que el bikini no se encuentra en la tienda en línea, pero aseguran que tiene un costo alrededor de los 8 mil pesos; el atuendo consta de dos piezas en tonos oscuros y con las letras "Fendi".

¿Cómo es la cuenta oficial de Rosalía en Instagram?

La cantante de 28 años de edad

La cuenta oficial de Instagram aparece como "rosalia.vt" y es seguida por más de 20 millones de usuarios, quienes han reaccionado a las atrevidas fotos que ha publicado la artista, aunque también lo que ha causado furor son las fotos junto a su novio.

Por otra parte, a la cantante Rosalía le fascina compartir con sus fans los coquetos looks que usa para sus conciertos y en sus vacaciones. En sus más recientes publicaciones presumió algunos lugares que visitó en Grecia.

