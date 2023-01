Rosalía lanza "LLYLM", su nuevo sencillo en español e inglés

La cantante española, Rosalía, acaba de lanzar su nuevo sencillo titulado “LLYLM (Lie like you love me)”, la cual tiene una duración de al menos tres minutos y mezcla algunas frases en español e inglés en una melodía de “rumba”, que ya ha causado gran aceptación entre el público.

El material fue difundido en diversas plataformas digitales y hasta tiene un video lyric en YouTube que ya cuenta con más de 579,949, visitas en menos de 16 horas de haberse lanzado.

Cabe señalar, que este nuevo tema llegó a menos de un año de haberse publicado su tercer álbum de estudio, que fue titulado “Motomami”, el cual se coronó entre lo mejor de la música del 2022. Por otro lado, es bien sabido que su mayor éxito en solitario hasta el momento ha sido Despechá, que lanzó en julio y en diciembre hizo una versión junto a Cardi B.

Nuevo sencillo

Cabe señalar, que no es la primera vez que la catalana se atreve con el inglés, ya que colaboró en el remix de Blinding Lights con The Weeknd y previamente hizo lo propio con James Blake en Barefoot in the park.

Por lo que no sorprende, su facilidad para mezclar ambas lenguas en una sola canción, por otro lado, antes de su lanzamiento el sencillo ya sonaba en Tiktok, en donde la misma Rosalía publicó un fragmento de la canción, que acompañó con un video en el aparecía la famosa al lado de su novio Rauw Alejandro.

El trastorno de Rosalía

Rosalía tiene un pacedimiento que la vuelve vulnerable en los escenarios

En redes sociales, se ha viralizado un video en el que la famosa catalana, asegura que padece un trastorno que le impide desenvolverse con naturalidad en sus presentaciones, ya que pueden jugar en su contra, de acuerdo a su mismo testimonio, la cantante padece trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), por lo que puede llegar a ser impulsiva y distraída.

