Rosalía es duramente critícada por imitar el estilo de Kylie Jenner.

Con el reciente descubrimiento realizado por científicos, podemos saber cómo lucía una especie de dinosaurio de la que nunca antes se había tenido registro ¡y es fantástica! El hallazgo se dio en Alberta, Canadá, donde se encontraron dos cráneos y mandíbulas de este animal prehistórico, gracias a los cuales es posible determinar que los ejemplares medían más de dos metros de altura y ocho metros de cola a cabeza, además contaba con unos poderosos dientes con forma sierra que alcanzaban los siete centímetros Este nuevo tipo de dinosaurio conocido como Tiranousario Degrootorum es de la misma familia del Tiranousario Rex y lo han apodado como "Segador de la Muerte”, ya que tenía hábitos de depredador. Los restos óseos fueron encontrados por una familia, que los cedió al Museo Royal Tyrrel, donde se determinó que vivió hace 65 millones de años y, como su primo el T-Rex, tenía extraños bultos en su cabeza que le daban aspecto monstruoso, pero a diferencia de éste, el Degrootorum tenía una serie de crestas verticales entre sus ojos y su nariz . . . . #dinosaurs #dinosaurios #trex #animalesprehistoricos #ciencia #descubrimiento #museum #canada #tiranousariodegrootorum #depredador #vidasalvaje #segadordelamuerte #tiranosauriorex

