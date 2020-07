Rosalía es DESTROZADA por hacerse la prueba del Coronavirus ¡Escándalo!

Rosalía no deja de ser noticia en todo momento, pues es una de las cantantes femeninas más destacadas del momento, por ello ahora ha generado polémica al haberse realizado la prueba del Coronavirus y haberla publicado en TikTok.

Es por eso que Rosalía no solo está ocupando lugar en los titulares de los medios de comunicación a causa de su talento que la posiciona como una de las figuras más prestigiosas del mundo de las celebridades, sino que por hacerse una prueba de Coronavirus.

Tal parece que esta ocasión no ha sido nada referido a su carrera lo que la puso en el ojo de la tormenta, sino más bien una polémica que los fanáticos no se la dejaron pasar.

El polémico video de TikTok de Rosalía

Resulta que hace unos días, la cantante Rosalía, nacida en San Esteban de Sasroviras subió un video a su perfil de TikTok en el cual mostraba que se estaba realizando un test del coronavirus, lo llamativo no fue la prueba en sí, sino de la forma en que se llevaba a cabo.

Y es que si se observa por primera vez el clip no nos daríamos cuenta de que realmente el encargado de efectuarla lo hacía incorrectamente, es por esa razón que inmediatamente los usuarios de la web comenzaron a emitir sus opiniones.

Por ejemplo, uno de los seguidores de la red social del pajarito compartió el audiovisual que había subido la intérprete de “TKN” a su perfil y escribió un texto en el que manifestaba su explicación de porqué no estaba bien ejecutada.

Cómo hacerse una PCR #malamente: Rosalía se somete a un test PCR. Supongo que sus motivos tendrá, ahí no voy a entrar. La toma de muestras está muy mal hecha. Los enfermeros van mal protegidos y encima introducen mal el hisopo.

Cómo hacerse una PCR #malamente:

-@rosalia se somete a un test PCR. Supongo que sus motivos tendrá, ahí no voy a entrar.

-La toma de muestras está muy mal hecha. Los enfermeros van mal protegidos y encima introducen mal el hisopo.

-El resultado es -. Lo raro sería que diese + pic.twitter.com/ylwzX4NXBM — Enfermera Saturada �� (@EnfrmraSaturada) July 8, 2020

Hay que destacar que este usuario no fue el único que opinó igual, a causa que varios internautas expusieron que dicha evidencia no le daría un resultado cierto porque no se realizó de la manera correcta.

Cabe decir que también algunos le recomendaron a la actriz de "Dolor y gloria" que, si efectivamente necesitaba someterse a un test, que vaya a cumplirlo del modo adecuado y con profesionales que si estén capacitados en la materia.