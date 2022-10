Rosalía enfurece tras ser golpeada en el rostro con un ramo de rosas

Así fue el momento en que un fan golpea a la Rosalía con un ramo de rosas

La cantante Rosalía enfureció en redes sociales luego de que un fanático le aventara un ramo de rosas y éste impactara en su rostro, todo ello durante su última presentación del Motomami Tour en la ciudad de San Diego California.

La cantante española pidió a sus fanáticos que por favor ya no le lancen objetos al escenario y en caso de no aceptar dicha indicación, pide por favor que todos los regalos que la avienten sean de lado opuesto al que ella se encuentra.

La cantante que recientemente sacó la edición deluxe de su álbum Motomami, se mostró además preocupada por la seguridad de su equipo de producción y los bailarines que se encuentran con ella arriba del escenario, pues un objeto podría entorpecer su paso coreográfico y causar algún accidente.

La cantante pide no le arrojen objetos al escenario

A través de su cuenta oficial de Twitter la intérprete "Bizcochito" pidió atentamente a sus fanáticos que ya no le lancen objetos al escenario y en caso de no obedecer a dicha instrucción, pide que lo avienten a un lado donde ella no se encuentre y pueda ser golpeada.

"PORFAVOR NO TIREIS COSAS AL ESCENARIO Y SI SOIS TAN MOTOMAMIS QUE LAS TIRAIS IGUALMENTE PUES TIRARLAS EN EL LADO OPUESTO AL KE YO ESTÉ. GRACIAS", escribió la intérprete vía Twitter.

Y es que como recordarás la cantante española siempre se ha mostrado flexible con sus fans respecto a los regalos que recibe en el escenario y pese a las indicaciones de su equipo de seguridad ha aceptado todo tipo de detalles que le avientan durante sus presentaciones.

Así fue el momento en que un fan golpea a la Rosalía con un ramo de rosas

. @Rosalia fue golpeada anoche por un ramo de flores en su concierto en San Diego, a pesar de esto, manejo la situación de la forma más elegante posible. pic.twitter.com/g9MA3Iua6m — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) October 3, 2022

Luego de que la cantante publicara dicho tweet pidiendo sus fans no aventarle nada al escenario, de inmediato se volvió viral el video que ocasionó todo este problema, pues en el se puede ver a la intérprete ser golpeada por un ramo de rosas que llegó desde el público y su reacción vaya que fue peculiar.

Todo ocurrió durante su más reciente show en San Diego California, pues en las imágenes se puede ver que la Rosalía enfureció luego de que dicho ramo de rosas le golpeara el rostro, comprometiendo su seguridad y la de su equipo de bailarines que se encontraban con ella arriba del escenario.

