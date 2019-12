Rosalía despide el año con increíble hit junto a Travis Scott

Rosalía fue una de las cantantes más famosas de todo el año, pues la exitosa intérprete española se dio a conocer en prácticamente todo el mundo después del lanzamiento de su súper tema ‘Con altura’ junto a J Balvin.

Actualmente ‘La Rosalía’ está en uno de los mejores momentos de toda su carrera, pues no deja de llenar a tope sus conciertos, además de colocarse como una de las estrellas más escuchadas en las plataformas de streaming musical.

A solo 4 días de que termine el año, Rosalía no parece detenerse, pues mientras otros cantantes iniciaron sus vacaciones desde hace semanas, ella acaba de sorprender con un nuevo tema.

Rosalía y Travis Scott juntos de nuevo

La famosa cantante española sorprendió a todos sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo tema titulado ‘Highest in the room’ en conjunto con el famoso rapero estadounidense Travis Scott, siendo este el remix del tema original.

Cabe destacar que no es la primera vez que Rosalía y Travis Scott están juntos en un tema, pues durante el 2018 ambos aparecieron en e disco del cantante James Blake titulado ‘Assume form’ por lo que ambos disfrutaron trabajar juntos de nuevo.

Ahora Rosalía anuncia su llegada al mundo del rap, pues el tema en el que participó junto a Travis Scott es parte de un disco compilatorio donde se incluyen algunas de las estrellas del hip hop más influyentes del momento.

Jackboys se engalana con Rosalía

Jackboys es el titulo de esta compilación donde además de Rosalía y Travis Scott, podremos escuchar a artistas de la talla de Offset y Quavo, lo que asegura que sin duda este álbum será un boom total en 2020.

Por su parte, Rosalía aún no ha hecho ninguna declaración acerca de su carrera, pues aunque ha lanzado varios éxitos a lo largo del año, todavía nos sabemos si hay fecha oficial para el lanzamiento de un nuevo disco.

Mientras tanto, te dejamos con ‘Highest in the room’ el candente tema entre las dos súper estrellas, que seguro te dejará totalmente impactado, pues aunque aun no existe video oficial de este remix, muy pronto podríamos tenerlo.

