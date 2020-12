Rosalía deja sus nenas al descubierto en atrevida portada de revista

Rosalía se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que la revista Vogue anunciara que la cantante española cubría la portada de la edición de enero en 2021, para la cual optó por presumir sus encantos a través de un transparente atuendo de color rojo que no dejaba nada a la imaginación.

Con un maquillaje ligero, el cabello despeinado, un vestido transparente y sin brasier, Rosalía logra conquistar a los caballeros con la atrevida imagen que utilizó en la portada de la revista Vogue, misma que le ha costado millones de piropos por parte de sus fieles fanáticos.

“La irresistible creadora de éxitos de España, Rosalía tiene influencias de múltiples géneros. Su próximo álbum tiene como objetivo demostrar hasta dónde puede viajar la música pop”, fueron las palabras con las que Vogue presentó a la cantante española en su portada del mes de enero en 2021.

Rosalía habla de su nuevo disco en Vogue

En entrevista para la famosa revista, Rosalía reveló que la cuarentena por la actual pandemia del coronavirus le ha ayudado a enfocarse por completo en su nuevo álbum de estudio, del cual ya casi ha terminado de grabar las canciones que estarán incluidas en él.

Rosalía confiesa que la cuarentena le ayudó a enfocarse por completo en la producción de su nuevo álbum.

De igual forma, la intérprete de ‘Juro Que’ aseguró que no tiene miedo de probar distintos géneros musicales. Por otro lado, reveló que por el momento no hay nadie ocupando su corazón, pues su ritmo de vida no le ha permitido conocer a la persona indicada, aunque todo parece indicar que la española es feliz siendo soltera.

Te recomendamos leer: Rosalía rompe el silencio sobre la extraña portada de una revista

Rosalía desea que las mujeres tengan mayor reconocimiento dentro de la industria musical.

Rosalía aprovechó su entrevista en Vogue para externar su deseo de que las mujeres tengan mejores oportunidades, sobre todo en el mundo de la música: “Yo espero de corazón que la nueva generación de mujeres abramos camino para que las cosas sean diferentes. Creo que siempre voy a reivindicar eso, la figura de una mujer fuerte ante todo”.

¿Te gusta como luce Rosalía en la portada de Vogue? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: