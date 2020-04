Rosalía cuenta su ENCIERRO al quedarse atrapada en Miami ¡Impactante!

La cantante española Rosalía se vio afectada por la pandemia del coronavirus, ya que la atrapó por sorpresa en Estados Unidos, justo tras la entrega del premio Grammy, por ello relató cómo ha pasado todos estos días.

Resulta que para no quedarse sola, Rosalía decidió vivir su cuarentena en casa de su manager en Miami, Florida: “Al principio me dije: ‘No voy a quedarme yo sola en la cuarentena en una casa, madre mía. Yo me voy con Rebeca’. Y aquí estoy. De hecho, hasta hay una habitación pequeñita para hacer música e intento echarle horas para seguir haciendo canciones”.

Tal parece que la cantante Rosalía, quien cobró mayor popularidad a raíz de su participación con J.Balvin en el tema Con altura, ha aprovechado este confinamiento y presentó Dolerme, canción que surgió en el confinamiento por el coronavirus.

¿Qué hace Rosalía durante la cuarentena?

Hay que destacar que en este tiempo que ha estado alejada del mundo, la catalana aceptó que lo más complicado es estar lejos de sus seres queridos: “Tengo a la familia lejos, en una situación que nos ha cogido a todos por sorpresa y nos ha cambiado los planes. Pero a la vez estoy en contacto con ellos: tengo suerte de que podamos llamarnos y hacemos videollamadas. Les echo mucho de menos, pero por lo menos sé que están bien”.

Rosalía también ha destacado que las redes sociales han representado el medio para estar en contacto con sus fans y se convertido en una de las artistas más activas en este momento, es por eso que no hace mucho sorprendió a sus seguidores con un cambio de look que se hizo ella misma y es que apareció con un flequillo, con el que cambió mucho su fisonomía.

“A mi hermana la llamo mucho, y ella me dijo que no me hiciera esto en el pelo, pero en cuanto colgué, me dije: ‘Yo me lo hago’. Es lo típico, luego ella me pregunta que para qué le pedía su opinión”.

Cabe mencionar que a sus 26 años Rosalía pasa su confinamiento junto a su amiga en Miami, entre aprender a cocinar, jugar baloncesto, cortarse sus largas uñas, que era uno de sus sellos característicos, hacer ejercicios de vocalización, subir fotografías sensuales y reflexiones, además de componer.