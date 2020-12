Rosalía con MICROTOP y agachadita muestra suculenta pose en la cama

Rosalía es la famosa española ha que revolucionado la música de su país y que recientemente se volvió tendencia en redes sociales, luego de compartir unas sensuales imágenes desde la intimidad de su cama.

Hay que destacar que en cuestión de horas el par de imágenes rebasaron los dos millones de reacciones y es que Rosalía no para de sorprender con su talento y belleza, además de que no tiene el mínimo reparo en compartir con sus fans en Instagram las imágenes de su intimidad.

La poses de Rosalía en la cama

Es por eso que en esta ocasión la famosa española se volvió tendencia al compartir unas sensuales imágenes desde su cama, pues el par de fotografías publicadas hace poco, ya rebasaron los dos millones de reacciones, lo que demuestra la gran influencia que tiene la cantante en esta red social.

A juzgar por lo que se ve en la publicación de Rosalía, le ve agachadita en la orilla de la cama y en otra arrodillada sobre la misma con sus sensuales poses en donde luce un ardiente microtop que se ha robado las miradas de sus fans.

No queda duda de que Rosalía Vila Tobella o más conocida simplemente como La Rosalía, no para de sorprender con el contenido que comparte en sus redes sociales y es que es dueña de una gran belleza que no escatima en enseñar para sus más de 14 millones de seguidores en Instagram.

Gracias a su hermosura, su talento y su gran simpatía conquistó rápidamente los corazones de miles y miles de personas en todo el mundo, pues es la primera, en toda la historia de los premios Grammy, en estar nominada al Mejor Nuevo Artista con un álbum debut en español.

Cabe destacar que una de sus canciones más recientes es 'La noche de anoche' junto al cantante puertorriqueño Bad Bunny. El single forma parte de 'El último tour del mundo', el álbum que, pocos días atrás, lanzó el artista. Al momento el clip ya cuenta con más de 57 millones de reproducciones en YouTube.

