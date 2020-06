Rosalía con ATREVIDA propuesta sorprende a Harry Styles ¡Qué locura!

Rosalía se ha posicionado como una de las cantantes más poderosas de España y con un reconocimiento enorme en todo el mundo, esto gracias a sus éxitos que han logrado trascerder de su tierra natal y la belleza que posee.

Recientemente Rosalía utilizó su cuenta en Twitter para hacerle una atrevida propuesta al ex One Direction, Harry Styles, con quien planea una cita que ha causado gran locura y furor entre sus seguidores, ya que creen que no sólo se trata de una reunión casual.

Tal parece que la catalana se estuvo comunicando con sus fanáticos a través de la plataforma del pajarito azul y les dijo que si tenían alguna pregunta para ella se la hicieran en se momento y con gusto la respondería; por lo que muchos intentaron obtener una respuesta de la intérprete de Aute Cuture, pero fueron pocos los que lo lograron.

@harry_styles a ver cuando vamos a hacernos las uñas juntos no? avísame cuando tengás el próximo appointment bebeee ������������ — R O S A L Í A (@rosalia) June 27, 2020

Dentro de la dinámica de preguntas uno de sus seguidores logró captar la atención de Rosalía, éste le cuestionó por el cantante británico Harry Styles, sin dirigirse a ningún tema en particular y lo que ella contestó dejó a todos encantados.

La atrevida propuesta de Rosalía

Lo más sorprendente de todo este asunto es que ella respondió muy animada, e incluso lo mencionó en su respuesta, refiriéndose en español al cantante que le avisara cuando tuviera su próxima cita para arreglarse las uñas, pues quiere hacerse una manicura junto a él y pasar un buen rato, juntos.

Como era de esperarse todos sus seguidores de Rosalía comenzaron a sospechar sobre la reunión, llegando a compartir que, ellos creen, que podría tratarse no solamente de una amistosa reunión, sino una reunión laboral en la que podrían trabajar de nuevo juntos, pero ahora en una canción.

Cabe destacar que la cantante Rosalía participó en el video musical del tema Adore You, de Harry Styles, en donde narró la historia de Eroda, el sitio en donde se desarrolla la historia de audiovisual del cantante.