Rosalía anuncia su nuevo sencillo “De madrugá”

Rosalía se ha convertido en una de las cantantes de habla hispana más importantes de todos los tiempos, y sus éxitos siguen, pues faltan pocos días para que llegue el estreno de su nueva canción titulada “De madrugá” la cual promete ser el hit del verano.

Si bien desde hace unas semanas la intérprete de “yo x ti, tu x mi” había dado a conocer el nombre de su nueva canción, los fans estaban a la expectativa y esperanzados para saber cuando iba a estrenarse.

No fue hasta este domingo 12 de abril que, a través de twitter, se dio el anuncio del estreno de su nueva canción, la cual saldrá a la luz el próximo viernes 17 de abril.

Se espera que esta canción sea un hit, pues nos ha sorprendido los últimos años con temas espléndidos, de lo gitano a lo urbano, canciones como Malamente, Pienso en tu mirá, y por supuesto “Con altura” se convirtieron en hits número uno, no solo en España, sino también en latinoamérica.

De madrugá out 17.04 ❤️❤️ pic.twitter.com/HdQVniKx6f — R O S A L Í A �� (@1nvalide) April 12, 2020

La cuarentena de Rosalía

Al igual que millones de personas alrededor del mundo, la cantante se queda en casa, para prevenir el contagio del Coronavirus Covid-19, el cual ha matado a miles de personas en todo el planeta.

En ese sentido, Rosalía ha mostrado algunas historias a través de su cuenta de Instagram, en donde aparece jugando videojuegos clásicos, como Pacman o Mario Bros, demostrando que a parte de la música también tiene un gusto por los juegos, aunque no se le dan muy bien, pues perdió en varias ocasiones.

Rosalía anuncia su nuevo sencillo “De madrugá”

Te puede interesar: Rosalía, en plena cuarentena, enamora a todos en Instagram con su sonrisa

Sin duda, esta cantante ha tenido años llenos de reconocimientos, pues este 2020 estuvo nominada al Grammy Americano, no solo como mejor álbum en español, sino como “Best New Artist” siendo la primera cantante en español en estar nominada a esta categoría.