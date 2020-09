Rosalía: Top 7 de sus FOTOS más HOT enseñando pierna

Rosalía es una de las cantantes españolas más importantes que hay a nivel mundial, ha sido la única intérprete de dicha nacionalidad nominada al Grammy Americano por “Best New Artist”, estando al nivel de intérpretes como Dua Lipa o Billie Eilish.

Aunque el talento de esta famosa no está puesto en duda, su popularidad no solo se debe a su prestigiosa voz y composición, sino también su belleza, pues la catalana no teme en mostrar de más en cuanto a su atractivo físico se refiere.

Es por ello que te mostramos algunas de las imágenes más sexys de esta famosa en su cuenta oficial de Instagram, al mismo tiempo en el que te platicamos algunos de sus logros.

El éxito de Rosalía

En sus publicaciones enseña cada minuto de su vida, por ejemplo cuando estuvo en su estudio trabajando con un holgado outfit color blanco, pero que contó con un short que dejó al descubierto sus piernas de acero.

Viviendo en Cataluña, específicamente en Barcelona, la famosa tiene la playa cerca, por ello también nos suele deleitar con ropa muy fresca y posando en sus playas españolas.

Con su gran popularidad la intérprete de “Pienso en tu mirá” ha colaborado con Nike para promocionar las nuevas colecciones de tenis o incluso de ropa deportiva, por lo que al enseñar esta ropa generalmente lo acompaña con un escote en la zona de las piernas.

Rosalía y sus mejores fotos en Instagram

Sus mejores fotos en Instagram

Durante sus conciertos también suele enseñar su sensualidad, por ello la cantante catalana utiliza sus mejores vestuarios, algunos con media de red, o con pantalones de cuero, por lo que también nos ha sorprendido durante sus presentaciones e incluso en sus videos musicales.

Sus mejores fotos en Instagram

De hecho en su presentación de los Latin Grammys al cantar “Con altura”, utilizó un leotardo de estilo “traje de baño” que también dejó al descubiertos sus piernas de acero, mientras bailaba su icónica coreografía.

Sus mejores fotos en Instagram

Sus mejores fotos en Instagram

Te puede interesar: Rosalía rompe el silencio sobre la extraña portada de una revista

¿Te gustan las fotos de Rosalía?, ¿Crees que la famosa esté al nivel de otros cantantes internacionales de habla en inglés?, platicanos tus respuestas en los comentarios.