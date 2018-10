Romina descubre que enfermedad tiene ¡no te lo imaginas!

"Like la Leyenda" o simplemente "Like" es la novela juvenil que esta causando revuelo actualmente. La trama es basada en ciertos acontecimientos vividos dentro de un muy prestigiado y exclusivo instituto el "Life Institute of Knowledge and Evolution" un colegio de alto nivel, con un sistema educativo supuestamente moderno y abierto, pero en realidad es tradicionalista y esquemático, en donde se narran las vivencias y experiencias personales de los estudiantes... Ese ambiente apático será desafiado por Gabriel Rey, "Gabo" (Christian Chávez).

Gabo impulsá a los alumnos a que no se conformen con lo que los adultos quieran imponerles, provocando una verdadera “revolución” en "Like", lo que generará enfrentamientos entre profesores, padres y alumnos.

Pues bien, el ultimo capitulo (capitulo No. 17) de está controversial novela juvenil, estuvo lleno de sorpresas...

Claudio esta por tomarse unas pastillas y Emilia trata de mantenerse al margen, respetando la decisión que este tomó, sin embargo no deja de preocuparse por el y le advierte que esas pastillas no son buenas, que lo piense antes de hacerlo.

Claudio y Romina

Mientras "Manuela" descubre un vídeo donde están "hackeando" la pagina de la escuela.

Lejos del instituto, "Gabo" y Soledad tuvieron un "momento" juntos, pues el carro que conducían se averió y tuvieron que parar para solucionar el problema. Mientras, "Gabo" le confiesa a Soledad que esta triste por no saber nada de "Luca".

"Gabo" y Soledad

Desafortunadamente para "Ulises"... "Antonia" tienen una discusión con su esposo, pues no le gusta para nada que su hija este saliendo con un criminal, refiriéndose a "Ulises", sin embargo el marido aboga por el, replicando que "Ulises no es ningún asesino"...

Claudio descubre a Emilia y a Ulises juntos, situación que no le cayo nada bien.

Romina y Manuela se encuentran en la cafetería platicando y "Rommy" le confiesa que esta súper preocupada por lo resultado de los análisis ya que su enfermedad es grave....

Romina

