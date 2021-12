Romina Marcos y Josh Gutiérrez triunfan con calificación perfecta

Romina Marcos y Josh Gutiérrez están sentenciados en Las Estrellas Bailan en Hoy pero aún así el día de hoy les fue excelentemente bien ya que triunfaron con una calificación perfecta por parte de ls jueces. Andrea Legarreta, Latin Lover y Lolita Cortés, felicitaron a la joven pareja y los premiaron con dieces.

Los jóvenes eligieron para bailar el tema musical "This is Me", parte del soundtrack de la película "The Greatest Showman". Esta canción particularmente transmite una gran fuerza, por su singular y conmovedora letra, por lo que los actores se pusieron a la par para transmitir con gran energía todo lo que la canción expresa.

Gracias a su excelente participación, obtuvieron la calificación perfecta dentro del reality show de baile por lo que la bella hija de Niurka rompió en llanto y pidió a la gente que vote por ellos para que no abandonen la competencia y luchen por ganar este programa.

Conmueven bailando This is Me

Cabe destacar que ambos han tenido buenos y malos días en la competencia ya que como recordaremos, en el baile pasado no les fue nada bien ya que tuvieron un par de errores con las plantas del escenario y Josh aclaró que les había faltado ensayar más tiempo en el set completo.

Aún así los jueces se apiadaron de ellos ya que durante el programa han demostrado ser una pareja fuerte que aprende día con día y mejora para entregarlo todo en la pista de baile.

Recordemos que cuando empezó la competencia, Josh se arrodilló y pidió perdón a Romina por haberle quedado mal y no asistir a los ensayos y aunque la también cantante ya no quería bailar con él, decidió perdonarlo y darle una segunda oportunidad, sin imaginarse que se volverían inseparables.

¿Romina Marcos y Josh Gutiérrez son novios?

Las Estrellas Bailan en Hoy

¿Romina Marcos y Josh Gutiérrez son novios? es la pregunta que los fans de Las Estrellas Bailan en Hoy se hacen día y noche sin embargo, ninguno de los dos ha afirmado o negado que tengan una relación sentimental pero con tan solo dar un vistazo en sus redes sociales, podemos observar que no solo pasan tiempo en el programa Hoy sino que también salen juntos a todos lados.

Recientemente Romi fue invitada a una boda de una buena amiga en donde le pidieron cantar su primer sencillo musical "Me dijeron que no", y a la fiesta asistió con el guapisimo actor, por lo que los fans de ambos están seguros que entre ellos hay mucho más que una simple amistad.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.