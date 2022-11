Romina Marcos sufre caída y enseña de más en Las Estrellas Bailan en Hoy

La presentación de la hija de Niurka sobre el escenario fue bastante desastrosa.

‘Las Estrellas Bailan en Hoy: Campeón de Campeones’ cerró la semana con increíbles presentaciones de sus participantes, quienes intercambiaron de pareja por motivo de la dinámica de ‘Boomerang’. Bajo este contexto, Romina Marcos le dijo adiós a Josh Gutiérrez para unirse a Jorge Losa y tratar de conquistar el escenario.

Al ritmo del tema ‘Flores’ de Kenia Os, la pareja inició su participación derrochando sensualidad. Sin embargo, el vestuario de la hija de Niurka le hizo una mala jugada al hacerle mostrar de más ante las cámaras para luego entorpecer sus pasos de baile.

El peor momento fue cuando Jorge Losa cargó a la intérprete de ‘Me Dijeron Que No’ pero se tropezó y terminó aventándola al piso. Afortunadamente, ella supo sobrellevar la situación y pronto se reincorporó para finalizar su actuación encima de un piano. Tristemente, este detalle provocó que los jueces le restaran algunos puntos.

Romina Marcos rompe en llanto

La hija de Niurka no pudo evitar romper en llanto ante lo sucedido en el escenario.

Luego de recibir sus calificaciones y ser juzgada, la hija de Niurka Marcos se dirigieron al backstage, en donde fueron esperados por Yurem y Paul Stanley, a quienes le confesó su sentir sobre su actuación y aprovechó el momento para disculparse con Jorge Losa.

“Yo siempre lloro, soy muy emocional y no me gusta sentirlo a él así porque están pasando muchas cosas esta semana, muchas caídas, muchas cosas y eso a veces gana. Somos seres humanos, entonces gana y no quiero que te sientas mal Jorge, tú y yo sabemos que la teníamos perfecta”, dijo Romina Marcos entre lágrimas.

¿Dónde ver Las Estrellas Bailan en Hoy?

La edición especial de la competencia de baile del programa Hoy está dando de que hablar en las redes sociales.

‘Las Estrellas Bailan en Hoy: Campeón de Campeones’ forma parte del programa ‘Hoy’, el cual se emite de lunes a viernes en punto de la 9 am (Hora CDMX) por la señal de Las Estrellas. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, esta competencia de baile ha sido todo un acierto para la empresa Televisa.

Fotografías: Redes Sociales