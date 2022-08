Romina Marcos reacciona a los audios donde Niurka la llama "parasito"

La hija de la cubana aseguró que ella no se prestará a polémicas que buscan dañar su unión familiar.

Anteriormente te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Niurka Marcos estaba envuelta en la polémica una vez más, esto debido a que el programa Chisme No Like filtró unos audios, los cuales exponen a la vedette cubana tachando de “parásitos” a sus tres hijos.

El escándalo comenzó luego de que surgieran rumores de que “La mujer escándalo” había pagado la deuda de 80 mil pesos que su pareja Juan Vidal tenía con Cynthia Klitbo, lo cual ella se encargó de negar. No obstante, Javier Ceriani también expuso un audio donde revela que la ex pareja de Juan Osorio ha visto afectada su economía debido a la falta de trabajo.

Debido a dicha situación, la quinta eliminada de La Casa de los Famosos 2 se vio en la necesidad de pedirle a Romina, Emilio y Kiko que ayuden en el gasto y manutención de su hogar, lo cual hace pensar que el audio fue grabado durante el tiempo en el que sus hijos vivían con ella.

“Este año, como yo no he tenido trabajo, solo he tenido para sacar mis necesidades y no me dio para más… Y eso fue lo que pasó este año, la metamorfósis de liberarme de toda esta carga que tenía de mantener literalmente a huev*nes, parásitos”, declaró Niurka Marcos.

Romina Marcos defiende a su mamá de las críticas

Los audios no demoraron en hacerse viral en todas las redes sociales, lo cual desató una ola de críticas en contra de “La Mujer Escándalo”. No obstante, la intérprete de 'Me dijeron que no' apareció en las historias de Instagram de su madre para pronunciarse al respecto y dejar en claro que ni ella ni su familia caerán en polémicas que buscan provocar peleas entre ellos.

“Escuche el audio de mi mami, eso fue hace muchos años y la gente no tiene ni idea de lo que nosotros, como familia, hemos pasado para hoy ser más fuertes… No lo van a lograr, no van a vernos peleados nunca”, declaró Romina Marcos para luego revelar que Chisme No Like se puso en contacto con ella para alimentar la polémica pero que los rechazó.

¿Quién es Romina Marcos?

La joven ha logrado brillar por su propia cuenta y hoy en día busca forjar una exitosa carrera en la industria musical mexicana.

Romina Marcos es hija de Niurka Marcos y el empresario yucateco Jorge Francisco de Jesús Pasos Romero. Aunque fue gracias a su famosa madre por quien se dio a conocer en el mundo de la farándula mexicana, hoy en día brilla por luz propia al participar en importantes concursos de televisión y lanzarse como cantante.

