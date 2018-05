Romina Marcos, hija de Niurka Marcos arremete contra la prensa

Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, estalló ante la prensa durante su debut en la obra “Dios tiene feis”, luego de que su famosa madre estuviera anunciada como madrina del evento y nunca llegara.

Obra “Dios tiene feis”

Este detalle hizo que los reporteros cuestionaran a la joven actriz, quien así explicó la ausencia de la vedette: “me mandó mensaje, obviamente estaba planeado que viniera, pero se enfermó y ella, pues ustedes saben que no le gusta presentarse si no está al cien. Se sintió mal, entonces también hay que entender esa parte, somos seres humanos, si te comes a veces algo y te cae mal y andas con la diarrea, pues no te va a gustar”.

Sin embargo, el tono de voz de Romina cambió cuando los comunicadores le comentaron si eran ciertos los rumores sobre un posible distanciamiento entre ambas.

Niurka Marcos y su hija Romina Marcos

“Dejen de andar creyendo en esos pinch… pajaritos de mier.., mentirosos que nada más meten cizaña, porque eso es una mentira, mi mamá siempre ha estado conmigo en los momentos más importantes de mi vida, y el día de hoy no es algo de que tengamos conflicto ni mucho menos, somos seres humanos como todo el mundo, y a veces nos pasan cosas”.

Momento en que su hermano Emilio trato de aligerar la situación y no dudó en asegurar: “¡ay, te salió lo Marcos mija!”, afirmando que heredó el carácter de su madre.

Pero la insistencia de los medios con este tema, Romina acentuó: “no estoy diciendo que nunca nos peleamos, claro que sí, como todos los seres humanos, ¡compréndanlo!, o sea, a veces estoy en mis días, estoy de malas y le digo ‘no me hables’, y a Emilio también, así somos, a veces yo me peleo con Emilio o me peleo con Kiko, o Emilio con Kiko, somos una familia”.

Finalmente, la artista manifestó que a pesar de las diferencias que su familia pueda tener, siempre llegan a un arreglo por el bien de todos.

“Somos una familia muy comunicativa, hablamos mucho las cosas, pero realmente tratamos de que no se lleve más allá, a veces las personas nos peleamos por pende….., somos tan complicados”, indicó.