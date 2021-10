Romina Marcos estrena su primer tema musical “me dijeron que no”

Romina Marcos es la hija de la famosa actriz Niurka pero actualmente está buscando volar sola, demostrando que tiene talento para el gremio artístico, participando en varios reality show en donde pudimos conocer un poco más sobre su personalidad y ahora con su faceta como cantante, Romi abrió su corazón en su primera canción “Me dijeron que no”.

El tema musical ya está disponible en todas las plataformas digitales y tiene una letra reveladora en donde expresa sus sentimientos y cómo ha sido sobresalir en un mundo de prejuicios y estereotipos. La canción revela un importante mensaje de empoderamiento con el que las jóvenes podrían identificarse.

La bella mujer, recientemente cortó su gran melena de cabello quebrado para sorprender con un look muy diferente a la chica que vimos en el reality show Inseparables de Televisa y esto podría significar también una nueva época de cambios y sobretodo el ir en contra del estereotipo femenino.

Video de “Me dijeron que no”

En el video de la nueva canción de Romina que ya está disponible en YouTube, vemos a la famosa utilizando sudaderas oversize, entre otros atuendos, mientras canta, baila y disfruta de su canción en un departamento muy al estilo de la Ciudad de México, por otra parte, al inicio vemos su cabello decolorado pero sorprende al comenzar a pintarlo de un tono rosa que grita su nueva faceta.

Aquí abajo te dejamos un par de las líneas de la nueva canción para que disfrutes de la letra.

“Me dijeron que no, que no estaba bonita, que no tenía la carita y tampoco el cuerpo. Me dijeron que no, que pa que tanto tatuaje, que yo no era una damita que no tenía educación.”

“Soy fuego desde que nací, no pueden apagar la luz qué hay en mi”.

A través del canto y de sus participaciones en diferentes reality shows, Marcos nos deja claro que quiere tener su propio estilo y personalidad para que se le reconozca por ella misma y no por su famosa familia, aunque nos ha dejado claro que tiene una excelente relación con su madre, la intérprete está buscando su propio camino y hacerse de fama y popularidad con su propia personalidad.

Romina Marcos en Inseparables

Romina Marcos y su novio Hussam Núñez están compitiendo por dos millones de pesos contra 13 parejas de celebridades, entre ellos también se encuentra Bobby Larios con quien tuvo un extraño encuentro pero que nos demostró la madurez de ambos, ya que la joven dejó claro que no hay rencores ya que el actor brindó mucha felicidad a la bella Niurka.

