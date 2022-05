Romina Marcos estalla contra quienes la comparan con su madre

La hija de la cubana estalla ante la ola de hate y comparaciones que recibe en redes sociales.

La segunda temporada de La Casa de los Famosos 2, el exitoso pero polémico reality show que se transmite en exclusiva por Telemundo, ha creado ciertas rivalidades entre sus participantes y una de ellas es aquella protagonizada por Brenda Zambrano y Niurka. Sin embargo, quien está siendo severamente afectada por la misma es Romina Marcos.

A través de un video compartido en TikTok, la joven influencer y cantante decidió aclarar los rumores de un conflicto con su amiga Brenda Zambrano por presuntas declaraciones que ella hizo en contra de su madre. Luego de corroborar que dicha información no era cierta, ella comenzó a ser señalada de incitar el hate hacia la ex integrante de Acapulco Shore.

Visiblemente molesta, la intérprete de ‘Me dijeron que no’ señaló que estaba harta de ser criticada por cosas relacionadas a su madre: “No quiere decir que si la odian a ella que me tienen que odiar a mí, o sea yo no soy mi mamá… Aprendan a separar y dejar de comparar a las personas, sean madre e hija”.

Toma una drástica decisión

Visiblemente enojada, ella dejó en claro que siempre apoyará a su polémica madre.

Por otro lado, la joven indicó estar consciente del hate que recibe Niurka Marcos pero que siempre tratará de defenderla de los ataques en redes sociales: “Sé perfectamente que mi mamá no es perfecta… Sé que a veces la va a cagar, pero así son las cosas, así es la vida”.

Antes de finalizar, Romina Marcos reiteró que entiende el hecho de que su madre no sea del agrado de muchas personas pero aseguró que ese no es un motivo para que ella sea atacada en redes sociales: “Entiendo que haya gente que no soporte a mi mamá, lo entiendo perfectamente, está bien, pero please déjenme en paz a mí”.

Finalmente, ella evitará hablar sobre la participación de su madre en La Casa de los Famosos pero que siempre la apoyará en este y otros proyectos: “No volveré a decir nada, sólo me meteré al en vivo a apoyar a mi mamá cuando la tenga que apoyar… No hay nada que me encabrone más que me metan en pedos que no son míos, aprendan a dividir”.

¿Quién es Romina Marcos?

La hija de la cubana ha logrado destacar dentro de la farándula mexicana sin la ayuda de su madre.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Romina Marcos es hija de Niurka Marcos y el empresario Jorge Francisco de Jesús Pasos Romero. Aunque fue gracias a su famosa madre por quien se dio a conocer, hoy en día brilla por luz propia en el mundo de la farándula mexicana y hasta ha ganado importantes concursos de baile en la televisión.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales