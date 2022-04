Romina Marcos anuncia la fecha de estreno de su segunda canción

La hermosa Romina Marcos compartió nuevas fotos en su perfil de Instagram para anunciar la fecha de estreno de su nueva canción, la cual lleva por nombre "Los Locos", y se convierte en el segundo tema musical de la famosa hija de Niurka Marcos.

La también influencer tuvo gran éxito con su debut. La canción "Me dijeron que no", actualmente cuenta con más de once millones de reproducciones en Youtube, un logro admirable para todas las personas que tienen el sueño de dedicar su vida a la música.

Será el próximo 29 de abril que podremos escuchar este nuevo sencillo que promete romper récords y que a juzgar por el cabello rojo de la bella joven, será una canción muy intensa, que cautivará a los fans de Romi.

Romina Marcos estrenará su segunda canción

Romina Marcos anuncia la fecha de estreno de su segunda canción

Desde que Romi Marcos participó en Inseparables, reveló que quería el premio final del reality show para invertir en su música, ya que tiene grandes planes para este gremio, sin embargo, fue hasta que su primer canción se publicó, que la gente pudo darse cuenta del gran talento de la mexicana.

A pesar que no logró ganar ese premio, Romina siguió intentando, ahora en el reality show "Las estrellas bailan en hoy", fue ahí donde dio todo en la pista de baile junto a Josh Gutiérrez, hasta que se coronaron ganadores del concurso en el programa Hoy.

¿Qué pasó con Romina Marcos?

Hasta el momento, Romina continúa con su trabajo como influencer, mientras sigue creciendo en el ambito musical. La bella joven heredó el gran talento de su madre, Niurka, para estar frente a la cámara, bailar y ganarse el corazón del público.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.