Romina Marcos ¿Se quitará las CHICHIS por ser incomodas

Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, se ha convertido en una de las figuras del espectáculo que más aplauden en las redes sociales, debido a que se sometió a un régimen alimenticio para bajar de peso.

Ha ido a través de sus redes sociales, que la hija de la famosa vedette cubana, continuamente comparte imágenes de sus logros y lo espectacular que luce en la actualidad e encluso, en su cuenta de Instagram no ha borrado las imágenes de su pasado, pues se ha mostrado muy abierta en hablar sobre este proceso.

Pero ahora tras ese fenomenal cambio físico, ha realizado algunas confesiones que han sorprendido a muchos internautas, pues reveló que desea reducir su busto, debido a que cuando bajó de peso éstos empezaron a lucir desproporcionales.

Romina Marcos y los implantes en sus chichis

Recientemente la actriz, comentó que hace 5 años pesaba 17 kilos más y se implantó 350 gramos en cada seno, con los cuales ahora no se siente cómoda, pues con su reciente cambio físico ya no se ven bien.

“La verdad es que, ahora, yo no me siento tan cómoda con ellas porque sí las siento grandes. Mucha gente me dice que no, pero pues así es como yo las siento. No sé, me incomoda correr. Si no tengo un sport bra o algo que me sujete bien, no puedo correr porque vuelan”.

Hay que destacar que otro de los motivos por los cuales Romina Marcos decidió quitarse los implantes es porque hace tiempo se le formó un bulto en uno de sus senos a consecuencia del mal proceso de recuperación que tuvo tras su cirugía estética.

“Yo sé que se nota mucho, mucha gente no lo notaría… pero es algo que obviamente yo sí noto, amigos”.

Cabe mencionar que Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, actualmente cuenta con más de 338 mil reacciones en Instagram y también tiene un canal de YouTube con casi medio millón de suscriptores en donde constantemente publica video para sus fans.