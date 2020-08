Romina Marcos DESTAPA su ardiente abdomen y enamora a los fans de Niurka

Romina Marcos DESTAPA su abdomen y enamora a los fans de Niurka

Romina Marcos, es la famosa hija de Niurka Marcos que cada día sorprende más en las redes al mostrar sus cambios favorables en su cuerpo y que ha logrado con mucho esfuerzo y fuerza de voluntad.

Resulta que la bella chica cada vez se muestra más delgada en redes sociales y el motivo es por el estilo de vida que empezó adoptar desde hace meses, el cual consiste en una buena alimentación, ya que la chica quiso cambiar sus hábitos de una vez por todas.

Es así que en una foto que compartió Romina Marcos de 24 años de edad causó asombro, ya que se sigue viendo mucho mejor, incluso sus seguidores le comentaron en Instagram que está a nada de superar el físico que se carga su madre Niurka Marcos.

El cambio físico de Romina Marcos

Hay que destacar que la también youtuber está enfocada en llevar su cuerpo al límite, pues le encanta hacer ejercicio en su hogar a lado de su hermano Emilio Osorio, con quien se lleva muy bien.

No es para menos que la publicación alcanzó más de 16 mil reacciones, además de varios comentarios los cuales en su mayoría le hacen saber que es una diosa y algunas preguntas sobre que ejercicios realiza para tener un abdomen tonificado.

No queda duda que a simple vista se puede apreciar que Romina ha puesto mucho empeño en tonificar su cuerpo, por ello también ha recibido comentarios como estos: Que linda te queda esa blusa preciosa, Eres arte Rom eres perfección, Te admiro a ti que has crecido a lado de tan bella mujer y demuestras que eres única e invaluable. Me encanta que eres una chava sin filtros un saludo y un abrazo las amo, Me encanta tu seguridad eres muy bonita y disciplinada, entre muchos otros.

Cabe destacar que Romina sigue buscando oportunidades en el mundo del espectáculo, ya que desea convertirse en actriz como su madre, aunque sus seguidores le han dicho que lo suyo es ser youtuber, ya que tiene todo lo necesario para triunfar en las redes sociales, pero al igual que su madre sigue su instinto para lograr lo que quiere, aunque de momento no ha revelado si está en algún proyecto televisivo.

¿Crees que Romina Marcos tiene buen físico para ser una gran actriz? ¿Te parece que Romina Marcos es hermosa?