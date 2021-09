Romi, hija de Niurka tuvo un extraño encuentro con Bobby Larios, ex de su mamá

La hija de Niurka, Romina Marcos, tuvo un extraño y un poco incómodo encuentro con la ex pareja de su mamá, el actor Bobby Larios, quien tuvo un romance con la cubana durante unos años pero la relación terminó muy mal.

Romi era una niña cuando su polémica madre comenzó a salir con Larios desde 2003. Por lo cual, ahora que han pasado 16 años desde la controversial separación de la vedette y el bailarín, la joven de ahora 26 años, se reencontró con Bobby en el programa “Inseparables, amor al límite”, que es conducido por Diego de Erice.

Romina posó junto a Bobby Larios y su novio, Hussam Núez/Foto: Instagram

Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, apareció en el reality para parejas y le cuestionó a Larios que durante varios años él no la reconoció: “Yo sentí que ni me reconociste por eso me acerqué”, exclamó la joven al también empresario por lo que éste aceptó que la última vez que la vio apenas era una niña y hoy es una gran mujer.

Hija de Niurka sí podría tener una amistad con Bobby Larios

En el video del reencuentro entre Romi y Bobby, el actor de 51 años dijo que sintió muy bonito tener enfrente a la hija de Niurka Marcos y ver cómo ha crecido con los años.

Mientras que Romi, aclaró que ella como él no son el pasado, sino personas que evolucionan cada día. Por lo cual, la actriz dijo que está dispuesta a formar una amistad con Larios a pesar de ser la ex pareja de su mamá.

Puesto que considera que no puede juzgar al famoso por lo que vivió con la cubana. Así que ahora Romina considera emocionante conocer al nuevo Bobby Larios que regresó a Televisa de la mano de su nueva pareja, Evelyn Umpierrez.

El escandaloso romance de Niurka y Bobby Larios

La cubana y el mexicano estuvieron juntos por casi tres años/Foto: Telemundo

Como hemos dicho en La Verdad Noticias, la historia de Niurka y Bobby Larios comenzó en 2003, cuando la actriz, cantante y bailarina aún estaba casada con el productor Juan Osorio, pero ya estaban separados.

Larios y Marcos estaban grabando la telenovela “Velo de novia” cuando comenzaron a salir, y al poco tiempo hicieron público su amorío. Su relación fue muy candente y polémica, pero en ese momento se rumoró que Bobby estaba con la cubana solamente por fama, ya que él estaba comenzando su carrera artística.

Después de varios escándalos, los famosos se separaron en 2006, según la vedette, no soportó los berrinches y la inmadurez de Larios. Y aunque ella aún no quiere volver a ver a su ex, Romi, la hija de Niurka incluso posó en una foto con Bobby.

