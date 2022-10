Romeo Santos y Christian Nodal lanzan vídeo de su nueva canción “Me extraño”

Acaban de hacer el estreno del nuevo proyecto musical que hizo el famoso cantante de regional mexicano Christian Nodal junto al puertorriqueño-estadounidense Romeo Santos, que se consolidó como un representante de bachata.

Este sencillo se tituló “Me extraño” y ya está disponible en la plataforma de YouTube desde el pasado 13 de octubre y está siendo muy exitoso. Hasta la fecha ya tiene más de 1 millón de reproducciones.

El origen de esta colaboración surgió tras una invitación de Romeo Santos a Christian Nodal para componer el sencillo que forma parte del nuevo álbum del cantante de bachata que se titula “Fórmula Vol. 3” del que ya te hablamos en La Verdad Noticias.

¿Cómo surgió la colaboración entre Romeo Santos y Christian Nodal?

“Me extraño” creada por Romeo Santos y Christian Nodal, es la primera canción de regional mexicano que hace el “Rey de la bachata” que cuenta la historia de dos hombres hablan del arrepentimiento que siente un hombre de haber dañado a su novia y se arrepiente, pues han terminado.

Romeo Santos contó que eligió a Nodal en primer lugar porque quería que lo ayudará a componer una canción ranchera, sin embargo, cuando lo conoció sintió que harían muy buena química si cantaban los dos juntos.

“Yo lo busqué (a Nodal) porque quería cantar una ranchera, y le dije, ‘Te soy sincero, yo puedo componer una canción bonita, pero empezar cómo se estructura una ranchera, no sé. Si me ayudas con eso…’. Y cuando empezamos a crear la canción, ahí le dije, ‘Me encanta, me encanta, se siente genial’, y ahí es que surge, de manera orgánica, Nodal. ‘¿No te gustaría colaborar?’, y yo digo, ‘Pero claro, yo soy fanático’. Hicimos el acercamiento, a él le encantó la canción, viajé a Los Ángeles, grabamos juntos” contó Romeo.

Te puede interesar: Romeo Santos tendrá colaboraciones con Justin Timberlake, Rosalía y Nodal

¿Cuándo sale “Fórmula Vol 3” Romeo Santos?

El nuevo disco de Romeo Santos.

El más reciente álbum del famoso Romeo Santos se lanzó el pasado 1 de septiembre del 2022. En dicha entrega ha hecho colaboraciones con otros cantantes famosos, también cantó “Ella y yo” y Bad Bunny.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!