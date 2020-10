¡Romántica! Las mejores 9 canciones de amor de Taylor Swift

Taylor Swift comenzó en la industria de la música en 2006 con su álbum debut homónimo. En 10 cortos años, Taylor se ha convertido en una superestrella mundial tanto en el género country como en el pop. Ha sido una sensación cruzada que pocos han logrado.

La cantante y compositora Taylor Swift ganó renombre como cantante de música country a los 16 años. Sus primeros éxitos, como "Love Story" y "You Belong With Me", atrajeron a los fanáticos del country y del pop por igual y ayudaron a impulsar su éxito multiplatino.

Las mejores 9 canciones de amor de Taylor Swift

Swift continuó encabezando las listas con su esfuerzo de estudio de 2014 1989, que contó con los sencillos número 1 "Shake it Off" y "Blank Space" y ganó los premios Grammy por Álbum del año y Mejor álbum vocal pop.

Canciones románticas de Taylor Swift

La reputación de sus álbumes de seguimiento (2018) y Lover (2019) también lograron un inmenso éxito comercial.

Ours

2011, Speak Now

You Belong With Me

2009, Fearless

The Way I Loved You

2008, Fearless

I’m Only Me When I’m With You

2007, Re-released Taylor Swift Deluxe Edition

Starlight

2012, Red

Everything Has Changed with Ed Sheeran

2013, Red

Mine

2010, Speak Now

Love Story

2008, Fearless

Out Of The Woods

2014, 1989

¿Quién es Taylor Swift?

Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en Pennsylvania. Swift pasó sus primeros años en la granja de árboles de Navidad de su familia en la cercana Wyomissing.

Su abuela había sido una cantante de ópera profesional y Taylor Swift pronto siguió sus pasos musicales.

A la edad de 10 años, Swift cantaba en una variedad de eventos locales, incluidas ferias y concursos.

Cantó "The Star-Spangled Banner" en un juego de baloncesto a la edad de 11 años, y comenzó a escribir sus propias canciones y a aprender a tocar la guitarra a los 12 años.

Sigue leyendo La Verdad Noticias para mantenerte informado de la vida y carrera de la hermosa y talentosa Taylor Swift.

Te recomendamos.- Taylor Swift: Todo lo que necesitas saber sobre la cantante

¿Cuál es tu canción de amor favorita?