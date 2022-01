Romance de Kanye y Julia Fox ¿Triste intento de dar celos a Kim Kardashian?

Aunque Kanye West y Julia Fox solo han estado "saliendo" por menos de una semana, su incipiente romance ya se ha vuelto viral.

El jueves, la curiosa nueva pareja fue objeto de burlas despiadadas en Twitter, cuando la estrella en ascenso Julia escribió una publicación de blog sobre su segunda cita para la revista Interview titulada 'Date night'.

Al detallar su "conexión instantánea" después de reunirse en Miami en la víspera de Año Nuevo para la revista Interview, la actriz de 31 años describió la generosidad y la energía "divertida" del ganador del Grammy de 44 años.

Sin embargo, muchos encontraron el artículo extraño dado el poco tiempo que han estado juntos, cuestionando por qué la estrella de Uncut Gems sería tan pública con su romance de una semana.

Kanye West y su novia

Julia Fox compartió parte de su sesión de fotos con Kanye en Instagram.

Cientos de usuarios de Twitter respondieron a la publicación de la revista Interview que enlaza al artículo en el que Kanye West y Julia Fox confirmaron su noviazgo, con comentarios que mostraron un gran escepticismo sobre la nueva y aparentemente acelerada relación de Ye con Julia.

“Así que ella solo lo ha conocido lo suficiente para dos párrafos. Ve por él, Pretty Woman”; “El artículo de Julia Fox/Kanye West es el intento más hilarantemente patético de poner celosa a Kim Kardashian. Ni siquiera puedo creer que sea real”; “Bueno, esto tiene que ser algo breve y vergonzoso. Sin embargo, me encanta ese concepto de la sesión de fotos una semana después de conocernos”, son algunos de los comentarios sobre la publicación.

El divorcio de Kim Kardashian

Kim Kardashian y Kanye West están en pleno proceso de divorcio.

Apenas en noviembre pasado, Kanye West afirmaba que él y Kim Kardashian no se estaban divorciando. Sin embargo, documentos legales filtrados y la confirmada relación de la estrella de televisión con Pete Davidson no han hecho más que aclarar las dudas.

Recordemos que, según declaraciones de personas cercanas a la ex pareja, Kim ya no pudo soportar los repentinos cambios de humor de Kanye, quien recientemente compró una residencia justo frente a la mansión de su ex. La Verdad Noticias.

