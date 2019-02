"Roma no me hizo rica" Yalitza Aparicio desmiente rumores de su "millonaria vida"

Yalitza Aparicio se perfila para ser una de las ganadoras de los próximos premios Oscar, con lo que marcaría una gran diferencia, pues de coronarse como campeona se convertiría en la primera actriz mexicana de raíces indígenas en ganar este galardón.

Muchas estrellas de cine presumen las millonarias cantidades que ganan por sus actuaciones, y se pensaba que Yalitza Aparicio viviría una vida llena de lujos, pero acaba de desmentirlo.

La joven actriz y estrella de Roma, ofreció una entrevista donde expresó su opinión acerca de los constantes rumores que la han rodeado desde su salto a la fama tras el estreno de la cinta del famoso director mexicano Alfonso Cuarón.

Tras el éxito de la película muchos especularon las millonarias ganancias que Yalitza Aparicio generó y su posible mudanza a estados unidos, aunque esto no son más que rumores, pues la actriz acaba de revelar como es su vida después de Roma.

“Dinero, discúlpame si soy muy sincera, no lo tengo. Roma es un primer proyecto que tengo. He leído comentarios que mencionan eso, pero son cosas que no he dicho y por lo tanto no son verdad”