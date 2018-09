''Roma'' la película más destacada en el Toronto International film festival

Cada año el Toronto International Film Festival presenta algunas de las películas más aclamadas y que posiblemente triunfaran en los premios Oscar y Golden Globe Awards.

Este año, una película latina se convirtió en el alma del festival al quedar entre los primeros lugares de las favoritas del publico y fue la mas reciente película de el director mexicano Alfonso Cuarón, Roma.

Lo que sin duda perfila a la película a triunfar en los próximos premios oscar y los globos de oro.

No es la primera vez que el actor de 56 años entraría a la ceremonia de los Oscar, ya que en el año 2013 se adjudicó el galardón del mejor director por su exitosa película Gravity, además de ser premiado por los globos de oro, los premios BAFTA y The directors guild of America como el mejor director por su película.

El Toronto International Film Festival tuvo lugar el dia de ayer y anunció las cintas ganadoras del evento y las cuales fueron elegidas como favoritas por miles de personas y asistentes del evento.

El galardón a mejor película fue para ‘’Green Book’’ dirigida por Peter Farrelly. Y en un casi empate entre el segundo y tercer lugar quedaron ‘’If Beale Street Could Talk’’ de Barry Jenkins y Roma de Alfonso Cuarón.

A pesar que ser mencionada entre las mejores películas en este festival no garantiza su victoria en los premios oscar, pero se perfila como una de las favoritas pues también fue premiada con el león de oro en el pasado festival de cine de Venecia.