‘Roma’ de Alfonso Cuarón, la cinta imposible que lo está logrando todo



El día de hoy todos los medios de comunicación y por ende la gran mayoría de mexicanos estaremos pendientes de lo que sucederá en la ceremonia de premiación de la 91 entrega de los Oscar, esto por ‘Roma’, una película mexicana, en blanco y negro y que no se exhibió en cines, que la protagoniza una actriz salida del anonimato, que cuenta la historia de una familia, en una colonia donde no pasa nada, en una época aislada de la modernidad.

Si analizamos cada uno de los puntos antes mencionados, Roma, la obra maestra de Alfonso Cuarón, no debería de estar concursando alrededor del mundo en tantos festivales de cine y mucho menos ganar tantas estatuillas, sin embargo el genio Cuarón logró usar cada uno de estos elementos y montar una historia riquísima y tan íntima que te atrapa, incluso los conflictos externos a la cinta que se produjo a raíz de la distribución de la misma, han servido para que más personas se acerquen a esta cinta.

Es una película 100% mexicana, escrita, dirigida, editada y más, por un personaje de nuestro país, es verdad ya había mexicanos ganadores de un Oscar, incluso Cuarón ya tenía el de mejor director por ‘Gravedad’, pero esta cinta era estadounidense, entonces Alfonso Cuarón se propuso a mostrar una obra hecha en México y que ahora está nominada como Mejor Película y obtuvo otras 9 nominaciones.

El hermoso blanco y negro, la seducción de una cinta que no tiene color más que una escala de grises, eso sí, tan bien definido que de un momento a otro a tu mente se le olvida que no hay colores, te ofrece fotografías tan impresionantes que puedes sentir lo que el director quiere expresar, es una obra de arte, ¿es un homenaje a la época de oro del cine mexicano?, no lo sé, pero me gusta pensar que sí.

Es verdad, por una política de los cines la película no fue exhibida en ninguna de las salas comerciales del país y de muchos otros, sin embargo la plataforma encargada de que la cinta llegara a todo el mundo fue Netflix, que le apostó a esta producción y terminó ganado, puesto que, como todos sabemos, Roma y Yalitza Aparicio son las principales búsquedas en sitios como Google.

Yalitza es pieza fundamental de la producción, puesto que representa a esa gran mayoría de mexicanos que no encajan en los estereotipos marcados por la televisión y que muchos en el mundo no conocen hasta que vienen a nuestro país, el gran alcance que la actriz ha tenido alrededor del globo han hecho a las grandes marcas de revistas y casas de moda más influyentes del planeta quieran que la mexicana porte sus prendas, sin embargo también expuso el racismo de los mexicanos.

Como lo habría mencionado el propio Alfonso Cuarón, nunca imaginó que una historia “especifica”, tuviera tanto impacto, y por específico se refirió a que la historia sucede alrededor de una familia, en una colonia (Roma), en una época específica (1970) y en un país específico como es México, sin embargo esta historia protagonizada por “Cleo”, ha tocado a muchas personas de todas las clases sociales del mundo entero.