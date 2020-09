Rolling Stone renueva la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos/Foto: Rolling Stone

Rolling Stone ha actualizado su popular lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, con 154 álbumes reemplazados con nuevos títulos en la icónica cuenta regresiva.

La lista, que es una de las clasificaciones de álbumes más veneradas de la historia, se publicó por primera vez en 2003 y tuvo una ligera actualización en 2012. Rolling Stone informa que el RS 500 ha tenido más de 63 millones de visitas en su sitio web.

Reimaginando la lista desde cero, casi la mitad (240) de los álbumes son diferentes de la versión original de 2003. 86 de los discos se lanzaron este siglo y 154 son álbumes más antiguos que desde entonces se han considerado clásicos.

Álbumes que ingresaron al Top 500 de Rolling Stone

Los nuevos álbumes agregados a la lista de 500 incluye Red de Taylor Swift, 21 de Adele, Good Kid, Maad City de Kendrick Lamar, Check Your Head de Beastie Boys, Barrio Fino de Daddy Yankee, Come on Over de Shania Twain, Goo de Sonic Youth y Fine Line de Harry Styles. ¡Vea la lista completa dando CLICK AQUÍ!

Para crear el nuevo resumen, Rolling Stone tabuló las listas de los 50 mejores álbumes de más de 300 artistas, productores, críticos y figuras de la industria musical, incluidos Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish; Edge de U2, Raekwon del Wu-Tang Clan, Gene Simmons, Stevie Nicks y el director ejecutivo de Atlantic Records, Craig Kallman.

La cantante estadounidense Taylor Swift ahora tiene dos de sus álbumes en la lista. "Red" y "!989", son los discos que colocan a Taylor como una de las pocas artistas en tener más de un álbum en una de las listas más importantes de de la música/Foto: Junkee

Estos son los álbumes que lideran el top 10 de la lista:

10. Lauryn Hill, 'The Miseducation of Lauryn Hill'

9. Bob Dylan, 'Blood on the Tracks'

8. Prince and the Revolution, 'Purple Rain'

7. Fleetwood Mac, 'Rumors'

6. Nirvana, 'Nevermind'

5 . The Beatles, 'Abbey Road'

4. Stevie Wonder, 'Songs in the Key of Life'

3. Joni Mitchell, 'Blue'

2. The Beach Boys, 'Pet Sounds'

1. Marvin Gaye, 'What's Going On'

Una nueva serie de podcasts acompaña a la lista actualizada, comenzando con una mirada en profundidad a 10 álbumes con historias de fondo enriquecidas.

También te puede interesar: Estos son los DIEZ MEJORES álbume musicales de la década ¿Está tu favorito?

Cada episodio contará con entrevistas a los artistas, músicos y productores involucrados en el disco. ¿Estás de acuerdo con los nuevos discos que ingresaron a la famosa lista?, ¿Quién crees que falta por entrar en este top o que no debió salir? ¡Dejanos tu opinión en los comentarios!