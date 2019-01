Roger Waters interpretaría "The Wall" en la frontera entre México y Estados Unidos

El talentoso músico y compositor británico Roger Waters no desperdicia ninguna oportunidad para dar a conocer su posición frente a diversos temas políticos y recientemente lo hizo directamente contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El artista inglés que apenas en noviembre del 2018 finalizó una larga gira, apareció en Londres para promocionar la exposición "Pink Floyd: Their Mortal Remains", junto al ex baterista de la banda, Nick Mason. Ahí aprovechó de referirse a una de las ideas más cuestionadas del presidente de Estados Unidos: la construcción de un muro en toda la frontera de México. A modo de protesta, Waters estaría considerando la opción de presentar en aquel territorio el espectáculo "The Wall", inspirado en el clásico álbum de 1979 que permanece relevante el día de hoy.

"La música es un lugar legítimo para expresar una protesta" afirma Roger Waters.

"La música es un lugar legítimo para expresar una protesta, los músicos tienen el derecho absoluto, el deber de abrir la boca para hablar", comentó el bajista sobre la posibilidad de montar aquel imponente show en aquella zona. “Pero antes de que esto pueda suceder, primero habrá que despertarse contra estas políticas de extrema derecha. Las alcantarillas están repletas de hombres codiciosos y poderosos", complementó.

Roger Waters, quien con Pink Floyd grabó un total de 12 álbumes de estudio, como solista realizó la misma cantidad de discos.

Ricardo D. Pat