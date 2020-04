Roger Waters asegura que un reencuentro de Pink Floyd sería HORRIBLE/Foto: El Sol de México

La banda británica Pink Floyd es una de las más reconocidas en la industria del rock en todo el mundo. Su sonido psicodélico y underground consiguió que el público se volviera fan de sus canciones. Y aunque desde hace varios años decidieron separarse, su ex líder, el músico Roger Waters ha asegurado que no habrá un reencuentro porque “sería horrible”.

Pink Floyd surgió en Londres en 1965. Integrado en un inicio por el batería Nick Mason, el teclista y vocalista Richard Wright, el bajista y vocalista Roger Waters, y el guitarrista y vocalista principal Syd Barrett. Sin embargo, Barrett no duró mucho en el grupo, ya que se había vuelto adicto a las drogas alucinógenas y fue reemplazado del grupo por el guitarrista David Gilmour.

Desde finales de los 60’s, Roger Waters pasó a ser el nuevo líder de la banda británica. En un inicio, el grupo recibió el nombre de Sigma 6, pero tras varios cambios, decidieron conservar Pink Floyd. Recordados por sus éxitos musicales como “Another brick in the wall”, “Comfortably numb”, “Wish you were here”, “Time”, “Learning to fly”, entre muchos otros.

Fue en 1995 cuando la agrupación decidió separarse para que cada uno de los miembros tuvieran su oportunidad de desarrollarse en solitario. Roger Waters fue uno de los que más logró destacar como solista; pero en el 2005 y el 2014, tuvieron algunas reuniones especiales en eventos.

Roger Waters no quiere un regreso de Pink Floyd

Aunque hay muchas agrupaciones de rock que han decidido hacer reencuentros musicales para lanzar nuevos discos, el músico Roger Waters de 76 años no está dispuesto a realizar un regreso de Pink Floyd. En una entrevista para la revista Rolling Stone, Roger declaró que el regreso de la banda en estos tiempos no sería algo bueno.

"No sería bonito… Sería jodidamente horrible", expresó Waters.

El ex líder de Pink Floyd también comentó que en lugar de un reencuentro del grupo, podrían sacar una nueva versión remasterizada de su vinilo “Animals” (1977), pero los otros ex integrantes, David Gilmour y Nick Mason, se negaron a esto, así que Waters aceptó la decisión de sus ex compañeros.