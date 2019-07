Roger Waters anuncia un nuevo film en vivo sobre su última gira

Es un espectáculo que recorre parajes de su material solista -"Is This the Life We Really Want?", fue el álbum que hizo posible el tour-, además de un segmento dedicado a Pink Floyd. Por supuesto, incluyendo la espectacularidad de su puesta en escena, con efectos, sonidos y todo lo que el inglés acostumbra a mostrar sobre el escenario.

Roger Waters es un influyente activista que, recientemente, ha señalado a la petrolera estadounidense Chevron de destruir las vidas de innumerables indígenas ecuatorianos debido a la contaminación de la selva tropical de ese país.

Ahora Roger Waters transformará las escenas de los conciertos y las diferentes imágenes que usó, además de material y comentarios adicionales, en una producción visual y sonora sin precedentes como evento de cartelera de cine.

Podría interesarte:

Filmada en Amsterdan en el marco de la gira europea de 2017 y 2018, aunque su gira total fue vista por al menos dos millones de personas, Waters se presentará en la gran pantalla interpretando también canciones de álbumes legendarios de Pink Floyd como The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here y su último trabajo musical en solitario, Is This The Life We Really Want?.

Su mensaje social durante la gira Us + Them estuvo enmarcado principalmente en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la coyuntura por su intención de construir un muro fronterizo con México.

"Waters volverá a colaborar con Sean Evans, visionario director de la muy aclamada película The Wall (2014) para presentar este pionero y creativo film que inspira con su poderosa música y mensaje sobre derechos humanos, libertad y amor", dice la reseña oficial del anuncio.

"Trump eres un pendejo", se vio en pantalla gigante en el concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México en 2016, luego de que Waters y sus virtuosos músicos interpretaran la canción Pigs (Three Different Ones) del álbum Animals.

La página oficial del evento informa que los boletos para ver la cinta se venderán desde el próximo 17 de julio, y la producción será proyectada en cines de "todo el mundo" únicamente el 2 y el 6 de octubre.

Ricardo D. Pat