Rodrigo Cachero pide a Ingrid Coronado y Anna Ferro que dejen de pelear

Los problemas entre Ingrid Coronado y Anna Ferro continúan tras la muerte de Fernando del Solar, por lo que miles de seguidores se encuentran a la expectativa de lo que sucederá entre ambas, sin embargo Rodrigo Cachero, mejor amigo de Fernando, quiere que todo se solucione de manera pacífica.

Es por eso que el mejor amigo del argentino se siente consternado por toda la problemática que se está haciendo entre las dos ex parejas de Fernando, por lo que ha decidido intervenir y pedirles que solucionen sus problemas de la mejor forma posible.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Anna Ferro desapareció recientemente de las redes sociales, por lo que se empezó a especular si fue por miedo a Ingrid Coronado, esto debido a los problemas con la casa en la que actualmente vive la viuda de Fernando, misma que está a nombre de Ingrid.

Rodrigo Cachero pide que honren la memoria de Fernando del Solar

En un encuentro con los medios de comunicación el actor conocido por su reciente rol en la serie de Netflix, Control Z, aseguró que se ha comunicado con ambas mujeres para pedirles que solucionen el problema de manera pacífica pues reveló que él está como vigilante de un fideicomiso para los hijos que el conductor argentino tuvo con Ingrid Coronado.

"Hace un mes hable tanto con Ingrid como con Anna porque estoy como vigilante en un fideicomiso, pero eso es solamente en caso de que falte la mamá, para que yo vigile que a Luciano y a Paolo les toque lo que Fer decidió"

Rodrigo afirmó que si está haciendo todo esto es porque busca que los últimos deseos de su gran amigo se cumplan por lo que se siente muy triste de toda la situación que está aconteciendo con Coronado y Ferro.

El actor e Ingrid se conocen desde hace muchos años, y aunque se especula que está del lado de Coronado, el reveló que lo único que quiere es que Paolo y Luciano (los hijos de Fernando con Ingrid) estén bien y legalmente protegidos.

"Tengo mucho de conocer a Ingrid y a Fernando, yo estuve en su boda, los quiero mucho, vi crecer a los niños y lo único que deseo es lo mejor para ambas partes. De alguna manera, si cuando estén más grandes, Luciano y Paolo, quieren saber cómo era su papá, no el de la pantalla, sino el amigo, el compañero, el cómplice, pues yo feliz de contarles cómo era un gran ser humano, trabajador, simpático y todo lo bueno que pueda hablar de él"

Además recalcó que la única forma en la que él intervendría sería en caso de que Ingrid llegara a faltar, para que los menores reciban lo que les corresponde legalmente pues ese fue el último deseo de Feranando.

"No estoy a favor de Ingrid, ni de Anna, estoy a favor de los niños, ahorita que son menores de edad no tengo vela en el entierro, hasta que cumplan la mayoría de edad, buscaré que reciban lo que les corresponde".

Te puede interesar:¿Se arrepiente? Ingrid Coronado pausa proceso legal contra viuda de Fernando del Solar

¿Qué pasó con Ingrid Coronado y Anna Ferro?

Ingrid Coronado indicó que no ha empezado ningún proceso legal contra Anna Ferro

Luego de semanas de rumores con respecto al testamento del conductor argentino Fernando del Solar, y la situación con un departamento que adquirió Fernando cuando era pareja de Ingrid, junto a un fideicomiso, la ocnductora dijo al os medios de comunicación que por el momento no ha iniciado ningun proceso legal para recuperar su propiedad.

"Les voy a decir sólo una cosa al respecto, yo no he iniciado ningún trámite legal, ni del fideicomiso, ni del juicio de sucesión, ni del testamento, yo no he iniciado aún nada"

Además de que afirmó que no lo hará hasta que ella y sus hijos, así como Anna Ferro puedan tener un tiempo para lidiar con el dolor que han sufrido por la pérdida de Fernando.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram