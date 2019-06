Rocketman: La censura alcanza a Elton John en Rusia

Las biopic son la nueva tendencia dentro de la industria del cine. Grandes éxitos actuales han sido alcanzados por este tipo de proyectos los cuales comparten la vida -en todos sus aspectos- de las grandes personalidades de la historia.

Ya sean grandes histriones, compositores, figuras políticas o hasta importantes músicos, el cine ha optado por abarcar esta nueva estrategia, ya que ha resultado marcar todo un parteaguas dentro de la industria del entretenimiento.

Lo hemos podido vivir con uno de los más recientes filmes -que por cierto fue galardonado con la máxima presea- "Bohemian Rhapsody" mismo que logró cautivar los sentidos de todos y cada uno de los espectadores a nivel mundial.

"Rocketman" es censurado en Rusia

La biopic del famoso cantante Freddie Mercury, fue el parteaguas de este reinventado segmento de películas, trayendo consigo toda la atención y éxito posible. Es por ello que muchos cineastas optaron por seguir esta línea.

Sin embargo, no todos han tenido la misma suerte, ya que el más reciente lanzamiento de este tipo de filmes, "Rocketman", cinta que habla sobre el icónico cantante británico, Elton John, no ha corrido con el mismo resultado.

Y es que al parecer, esta fantástica película ha sido alcanzada por la censura internacional, pues recientemente se reveló que Rusia, ha mandado cancelar la emisión de este filme debido a las escenas "subidas de tono" que presenta.

Pues como todos sabemos, la vida de Elton John no fue color de rosa, al contrario, su trayectoria a nivel personal y profesional, ha sido una de las historias más fuertes y difíciles de todos los tiempo, empezando con su distintas adicciones como lo fue; el sexo, alcohol y drogas.

Estos temas han sido precisamente los que han llamado a la polémica no nada más con el país soviético, sino también con grandes estudios cinematográficos como Paramount Pictures, ya que han pedido se omitan las escenas "explicitas" en las que Taron Egerton, actor que interpreta al cantante, tiene con Richard Madden.

Ante tal atropello, Taron Egerton, ha publicado un mensaje en el que deja ver su más sincero sentir con respecto a la censura que está sufriendo la cinta en Rusia, pues en palabras del actor, este se siente completamente decepcionado ante la controvertida situación.

Pero como era de esperarse, no solo Taron fue el único que levantó la voz, pues fue el mismo Elton John quien no soportó semejante represión y no dudo en hacer lo propio al compartir su disentimiento ante la cerrazón del país en cuestión.

Tal parece que la censura, represión y discriminación, siguen siendo grandes obstáculos para la expresión en todos sus canales.