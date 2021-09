Rock mexicano se volvió totalmente libre hace 50 años

El rock mexicano no siempre tuvo la libertad de la que gozan ahora sus intérpretes, pues se limitaba a lo que pensaban y sentían, por lo que este género musical tampoco se consideraba como un elemento de contracultura que señalaba y apuntaba hacia temas sociales y sobre todo políticos.

Todo cambió el 11 y 12 de septiembre de 1971; en ese momento miles de jóvenes se reunieron en el Estado de México para participar en el Festival Rock y Ruedas de Avándaro que tuvo lugar tres años después de la masacre de estudiantes en Tlatelolco.

50 años de Avándaro y la liberación del rock mexicano

El festival reunió a más de 250 mil jóvenes

Todo inició con un show musical que terminó por completar una carrera de autos que se llevaría a cabo en el circuito de Avándaro; fue el primer festival masivo de rock en todo el país. Esto condenó al género durante una década pero generó el nacimiento de bandas como Caifanes, Café Tacuba, Botellita de Jerez, Molotov, y otras.

El Festival de Woods en 1969 en Estados Unidos fue la inspiración para que Justino Compeán, Eduardo Negret López y De Llano, tuvieran la inquietud de hacer un festival mexicano propio.

“Woodstock marcó a todo el mundo entero y teníamos esa espinita metida de cómo en México no se podía hacer eso”.

Según dictan las cifras de los organizadores, en aquel fin de semana el festival de Avándaro reunió a 250 mil jóvenes que pudieron tener un convivencia de armonía y en un ambiente musical, siendo una realidad muy diferente a la que se publicó en los medios de comunicación que aseguraban que hubo drogas, alcohol y orgías.

El rock fue reprimido en México por el grito de “chingue su madre el que no cante” de Ricardo Ochoa, entonces vocalista de Peace & Love, que interpretaba We got the power, mientras el momento se transmitía por radio.

¿Cuál fue el primer grupo de rock en México?

Los Locos del ritmo fueron los primeros en lanzar disco

Los Locos del ritmo fueron los primeros en hacer un disco en México, pero no tuvieron buenas condiciones de producción y lo grabaron todo en una sola noche. Fascinaron al ser el primer grupo en crear música extranjera pero no tuvieron el impulso esperado.

Existen varios íconos del rock mexicano que nacieron a lo largo de 50 años desde que comenzó a ser escuchado en todo el país.

