Rock blog, un día como hoy en la música Möntley Cüre anuncia Gira de Despedida.

El Glam Rock es un género que se desarrollo principalmente en los 70's y 80's, se llama Glam como abreviación a "Glamour", pues incorporaban maquillaje, cuero, cabello largo y un poco de look femenino. Para muchos el Glam Rock no es más que una mariconería (sin ofender a nadie de la comunidad LGTB, éste es sólo un término usado por la raza para expresar "desagrado").

Bandas como Poison, Bowie, Elton John y hasta el mismo Queen experimentaron este movimiento, mientras le viejo Rock n Roll pasaba de moda, los virtuosos comenzaron a apoderarse de la escena, con canciones más elaboradas y largas.

Möntley Cüre toca Heavy Metal, Hard Rock fusionado con el estilo del Glam Rock, por lo tanto surgio de eso el Glam Metal. Tommy Lee inició la banda en 1981, junto al bajista Nikki Sixx, después se unirían el guitarrista Mick Mars y el vocalista Vince Neil. Los primeros dos álbumes de la banda fueron "Too Fast for Love" debutado en 1981 y "shout at the Devil" en 1983 marcaron e impulsaron el género Glam Metal.

Tommy Lee es un baterista fuera de serie, alguna vez en mi infancia ví un video en donde él estaba tocando la batería, entonces el pequeño escenario en donde ésta estaba acomodada comenzó a flotar, al cabo de unos segundos dicho stage daba vueltas y Tommy seguía tocando sin importar que estuviera de cabeza, eso sin duda llamaba la atención de todos.

Un día como hoy, 6 de diciembre pero de 2004 Möntley Cúre anunciaba la gira del retiro y el regreso a la banda de Tommy Lee, para sorpresa de todos, esa no fue la gira de despedida, ya que a la fecha siguen dando conciertos en todo el mundo.

Rolas como "Grls, girls girls", "Shout at the Devil", "Home Sweet Home" y "Smokin´in the Boy´s Room" son algunos de los éxitos en la carrera de esta banda y aun pueden escucharse en los clubes tocadas por bandas de covers. Sin duda marcaron a toda una generación, dejando huella en la música. Tommy también fue esposo de la Playmate Pamela Anderson.

Pues ya lo saben mis Millenials, Generación Y, Z, XY, YY o cualquier ser que se identifique con cualquier género o cosa o lo que te sientas, no quiero ser exluyente, corran a escuchar estos dos álbumes y sientan el poder del Glam Metal de Möntley Cüre.

Nos leemos pronto, !Que el Glam Metal no los corrompa!

