Rock Blog, un día como hoy en la música debuta la cinta Rock, Rock, Rock!

Rock, Rock, Rock!

Chuck Berry, Tuesday Weld, Alan Freed y Teddy Randazo, entre otros, fueron las estrellas de Rock y Actores que potagonizaron este filme en donde el Rock es el elemento principal.

La historia comienza cuando una pequeña de secundaria quiere comprar un vestido para ir al baile de Rock and Roll, sin embargo su padre se niega a hacerlo, por lo tanto la chica se ve obligada a trabajar para poder comprarlo y es ahí donde todo comienza.

Un clásico sin duda que debido a que nadie lo reclamó o registró está como Dominio Público en Estados Unidos, algo así como "Las Mañanitas", esas que cantaba el Rey David.

La lista de canciones es larga y buena, el mismo Allan Freed, famoso DJ especialista en Rock and Roll, aparece como él mismo en la cinta que es en blanco y negro. También dicha cinta mostraba que el Racismo es una estupidez, ya que no hay razas en los humanos como en los perros, todos compartimos 99% de ADN, las "razas" es un invento del hombre. Sí, hay diferencias físicas e intelectuales entre todos los individuos, pero la raza humana es solo una.

Canciones como "Rock, Rock, Rock", "The Things your Heart Need", "You Can´t Catch Me", "Rock and Roll Boogie", "Tra La La", The Big Beat" y "I'm not a Juvenil Delincuent" fueron parte del soundtrack de esta movie escrita y co producida por Milton Subtosky y dirigida por Will price.

Álbum de la peli

Así que un día como hoy, 7 de Diciembre pero de 1956 esta película ve la luz por primera vez causando revuelo entre los adolescentes de la época, ayudando a difundir el nuevo y marginado ritmo que te hacía mover los pies y bailar como loco.

Mucha música y cultura desde que se inició este Rock Blog, que es de todos ustedes. ¿Cuál es la tarea? Obviamente es ver esta espectacular movie y escuchar el soundtrack, dejarse llevar y ser contagiados por este movimiento.

No olviden que somos lo que escuchamos y hay que saber que la música es genial en todas sus representaciones, el chiste es no enfrascarse en algo y tener la capacidad de escuchar y disfrutar de todo. ¿Por qué hay que discutir o pelearse por tonterías?

- !Esta banda es mejor!,

- No, esta otra lo es.

- !Cállense, el mejor género es...!

Vivimos en una sociedad que está diseñada, malamente, para competir, pero se nos olvida que la música es un arte y el chiste de este es COMPARTIR.

Recuerden que somos el reflejo de la música que escuchamos. Así que ya lo saben, a escuchar de todo y crecer culturalmente.

