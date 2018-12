Rock Blog, un día como hoy en la música Santana recibe disco de Oro.

Carlos Santana

Carlos Santana es un mexicano que ha hecho historia y la sigue haciendo, rompiendo las listas de popularidad en distintas épocas, con el mismo power. Su sonido es único e inigualable, sólo falta escuchar una nota tocada por él en la guitarra para identificarlo. Nació en Jalisco el 20 de Julio de 1947.

Al principio de su carrera usaba una guitarra Gibson SG, después en los 80's la marca de guitarras Paul Reed Smith (PRS) hizo un modelo para él, dicha guitarra se produce en serie y cuesta al rededor de $ 80,000 pesos, o más, como $100,000, por el precio del USD comparado con el devaluado peso, no es que es Dolar suba, lo que está bajando es el peso, esto lo hacen para abaratar la mano de obra, que es lo que el gobierno vende a empresas y así hacer "atractivo" que inviertan en el país.

Carlos Santana en Woodstock

En fin,Carlos debutó con el álbum llamado "Santana", entraron a grabar en Enero y para Agosto ya era un boom, tanto que fue invitado a tocar en Woodstock al lado de grandes personalidades como Joe Cocker o el mismo Jimi Hemndrix. En ese álbum debut podemos escuchar las rolas:

1. Waiting

2. Evil Ways

3. Shades Of Time

4. Savor

5. Jingo

6. Persuasion

7. Treat

8. You Just Don't Care

9. Soul Sacrific

Siendo Evil Ways el single más popular del álbum al entrar en el Top 10 de esa época. Santana asegura que durante su presentación en Woodstock rezaba a Dios para estar afinado y en tiempo ya que estaba experimentando un viaje de Mezcalina, activo psicodélico encontrado en cactus como el Peyote o el San Pedrito.

Un día como hoy 4 de Diciembre pero de 1969 este álbum homónimo al nombre de la banda llegó a convertirse por sus ventas en Disco de Oro, llevando al mexicano y la banda a otro nivel. Santana a grabado a 31 álbumes de estudio, combinados como solista y como banda, también 3 álbumes en vivo.

Despareció un poco de los reflectores principales hasta 1999 donde lanzó el álbum Supernatural y el sencillo Smooth fue el gran regreso, en dicho álbum participan cantantes y bandas como Rob Thomas de Matchbox 20, POD, Dave Mathews, Eric Clapton y la banda mexicana Maná.

Supernatural de Santana

Como guitarrista puedo decir que Carlos es uno de los más influyentes músicos mexicanos en el mundo, su sonido es único y sus rolas te llevan a otro nivel. En el ya muy cercano 2019 Santana cumplirá 50 años de una carrera exitosa, espero que el Festival de Jazz se la Riviera Maya algún día pueda traerlo.

Entonces, ¿qué álbum recomiendo este día? Pues el Santana y el Supernatural, ya que fueron sacados con 30 años de diferencia, seguramente para el siguiente año nos sorprenderá con un nuevo álbum.

Inge; súbele a la guitarra, !no la escucho!

