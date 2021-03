Rocío Sánchez Azuara sufrió acoso sexual en el pasado

Cada día son más las mujeres que agarran valor para denunciar los acosos sexuales de los que lamentablemente han sido víctimas y en esta ocasión ha sido la conductora Rocío Sánchez Azuara quien reveló haber vivido una terrible experiencia hace algunos años atrás.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, Rocío Sánchez Azuara reveló que hace bastante tiempo una persona intentó propasarse con ella, pero que su reacción fue tan simple que su agresor ya no tuvo interés en volver a molestarla. Tras este incidente, la conductora aseguró que no ha vuelto a vivir este tipo de situaciones.

"Una sola persona hace muchísimos años se intentó propasar conmigo haciéndome insinuaciones. Creo que mi reacción fue tan equis, de 'No existes para mí', porque ni siquiera lo volvieron a intentar. Gracias a Dios ya no me he topado con ese tipo de gente", declaró la conductora del nuevo programa ‘Acércate a Rocío'

Rocío Sánchez Azuara no soporta la injusticias

Al ser cuestionada sobre las denuncias de abuso y acoso sexual que se han revelado en los últimos días, la ex estrella de TV Azteca reveló que trata de que no le hagan ruido en la cabeza, pues se considera una persona muy intensa en lo que respecta a dichos temas.

“Trato siempre de que las situaciones a ese grado no permeen ni me hagan ruido en la cabeza, porque soy muy intensa en esos temas: no soporto la injusticia, no me gustan las faltas de respeto, las faltas a la moral. Creo que son cerebros que ya no están en esta tierra de manera positiva”, declaró Rocío Sánchez Azuara.

Rocío Sánchez Azuara dice no tolerar las injusticias.

Asimismo, la ahora conductora de Imagen Televisión reveló que los acosadores sexuales buscan que las víctimas sean miedosas: "Se sabe, por estudios psicológicos, que este tipo de personajes o personalidades precisamente agarran poder porque se encuentran a la víctima perfecta: a la que le da miedo, a la que se achica".

Por último, Rocío Sánchez Azuara señaló que le parece bien que las mujeres comiencen a alzar la voz y que se haga justicia: "Que si ya dieron con una persona que puede ser responsable de cierto acto, las otras personas se unan a las denuncias. De eso se trata la vida: de evolucionar, de no tener miedo, porque el miedo paraliza".

¿Crees que el acoso sexual se ha normalizado? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografias: Instagram