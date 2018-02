Rocío Sánchez Azuara seduce las redes sociales con ¡diminuta tanga!

A pesar de que ya no está tan vigente en televisión, el público no deja de extrañar y estar al pendiente de Rocío Sánchez Azuara, quien lleva varios meses deleitando a sus seguidores en redes sociales con fotos picantes. Y en esta ocasión no perdió el gamour al posar y seducir las redes sociales con ¡diminuta tanga!.

Y la conductora Rocío Sánchez Azuara del extinto programa Cosas de la vida lo vivió a hacer luego de la cacharon en pleno yate con su tridente forma de tomar el sol.

Roció posó en tanga para sus miles de seguidores y junto a unas amigas reventó internet al estilo Kardashian, pues su cuerpo bien formado llamó la atención de todos.

Two of my three Ángels Una publicación compartida por Rocio Sánchez Azuara (@rocio_sazuara) el Feb 18, 2018 at 5:05 PST

Acapulco ❤️ Una publicación compartida por Rocio Sánchez Azuara (@rocio_sazuara) el Nov 5, 2017 at 9:51 PST

Una publicación compartida por Rocio Sánchez Azuara (@rocio_sazuara) el Feb 4, 2018 at 5:52 PST

Los comentarios por parte de sus seguidores no se dejaron esperar para la aconductora Rocío Sánchez Azuara

jala algún día se me haga conocerte en persona. Te admiro muchísimo desde la primera edición de cosas de la vida.

Saludos sra hermosa se le extraña en la tv ,,, cuando regresa ala pantalla

Verdaderamente guapisima Rocio

Muchos concordamos en que apesar de su edad, sigue cautivando a los miles de caballeros que aún la recurdan como si estuviera en su programa Cosas de la vida. Rocío “está en su punto” a sus más de 50 años de y “guapa” y “buenísima” no la bajaron.