Rocío Sánchez Azuara rompe el silencio y se defiende del escándalo

En La Verdad Noticias te compartimos que Rocío Sánchez Azuara regresó a la televisión, pero en esta ocasión no fue en la televisora de Televisa o TV Azteca, sino que decidió trabajar en Imagen Televisión, pero tras el estreno de su programa han surgido comentarios negativos.

Y es que, el proyecto se estrenó el 8 de marzo y a tan pocos días de su lanzamiento en la pantalla chica, han especulado que las personas que han acudido al foro son actores y que las historias no son reales, ante este escándalo, la conductora decidió romper el silencio.

Todo sucedió por las declaraciones que realizaron los conductores de "Chisme No Like" sobre Rocío Sánchez Azuara, ex conductora de TV Azteca, los presentadores compartieron contundentes comentarios sobre el talk show "Acércate a Rocío".

Rocío Sánchez se defiende de las críticas

A través de la cuenta de YouTube de Imagen Televisión, dieron a conocer la emisión que fue presentada el 11 de marzo, donde la conductora aprovechó la oportunidad para hablar sobre el escándalo y en el programa confesó que decidió callar aquellos rumores.

La presentadora de televisión comentó "Ya empezaron a decir que los casos son falsos...son casos reales". Mencionó la conductora ante las declaraciones que han surgido por el estreno de su programa de televisión, de igual forma mostró unas identificaciones de las personas.

Tras las declaraciones de Rocío en el minuto 15:34, sus seguidores han comentado al respecto, y la han felicitado por su proyecto, mientras que otros mencionaron que habían extrañado su participación en la televisión, pues la conductora ha tenido una larga carrera.

"Me encanta tu programa". Comentó un usuario.

Luego del contundente mensaje de Rocío Sánchez Azuara por las críticas que ha recibido, continuó presentando su tema ante la audiencia, aunque algunos usuarios comentaron que notaron que la conductora estuvo un poco nerviosa.

