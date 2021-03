Rocío Sánchez Azuara reveló que ya tiene nuevo galán

La conductora Rocío Sánchez Azuara, acudió al programa "De Primera Mano" para hablar sobre su nuevo proyecto en la pantalla chica, pues aseguró que ha sido uno de los mejores momentos de su carrera, aunque también reveló que hay alguien en su vida.

Y es que, luego de pasar por 4 divorcios, por fin le dio una nueva oportunidad al amor y compartió que ha conocido a alguien y mencionó que esa persona le interesa, porque asegura que es la persona ideal, luego de algún tiempo de estar soltera.

Rocío Sánchez Azuara ex conductora de TV Azteca, mencionó que cree que es la persona para que sea su compañero de vida, de igual forma comentó que todo tiene su tiempo y en esta relación sentimental ha ido poco a poco, ya que prefiere llevar con calma su romance.

Rocío Sánchez Azuara revela que le dio una oportunidad al amor

Rocío Sánchez Azuara tiene un novio guapo

La presentadora de televisión de 57 años de edad mencionó: "Como decía mi madre santa, 'date a desear y olerás a polea', entonces hay que ir poco a poquito, si no se engolosinan y se desempachan". Fueron sus declaraciones.

Los conductores del programa quedaron intrigados por saber más del nuevo galán de la conductora Rocío Sánchez, aunque la conductora se mostró un poco tímida ya que prefirió no decir más detalles sobre su romance, aunque lo que sí aseguró es que es muy guapo.

"Es muy guapo, no es político, no tiene nada que ver en el medio, nada, es una persona muy seria, es un hombre muy preparado, que tiene exactamente lo que yo quiero para que sea mi compañero de vida, no se anda con jueguitos". Mencionó la presentadora.

Rocío Sánchez Azuara confesó que lo conoció por azares del destino fue hace como tres semanas que comenzó a frecuentar, además mencionó que él ha entendido el trabajo que ella tiene en la televisión. Tras la confesión sobre su galán, la famosa se mostró muy emocionada.

¿Crees que la conductora presume una foto de su galán?

