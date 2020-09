Rocío Sánchez Azuara revela que su ex-esposo le abrió la cesárea de una patada

Rocío Sánchez Azuara, conocida por haber estado al frente de populares programas tanto en TV Azteca como Televisa, habló de los momentos más complicados que ha enfrentado en su vida como la muerte de su hija Daniela, quien falleció a los 31 años el año pasado, y la violencia que sufrió durante su primer matrimonio.

En una entrevista para el programa de Yordi Rosado en Youtube, Rocío Sánchez Azuara relató los complicados episodios que vivió a lado de su ex-esposo, con quien tuvo a su primogénito Jorge Arturo, pero todo mundo se sorprendió cuando la conductora reveló que él le había dado una patada que provocó que su cesárea se abriera.

Rocío Sánchez Azuara mencionó que su ex-pareja padecía de ataques epilépticos, razón por la cual los médicos le recomendaron que tenía que dejar las bebidas alcohólicas, evitar los alimentos irritantes y tomar una pastilla sublingual todos los días, recomendaciones que él no quiso seguir.

"Pues parece que le dijeron vete por la libre, tú sigue con tu vida, con excesos y con lo que se te pegue la gana… Fíjate que él bebía mucho y yo supe mucho después que su mamá tuvo un problema de alcoholismo, nunca lo supe porque él jamás me lo comentó", mencionó la conductora a Yordi Rosado.

Rocío Sánchez Azuara decidió eliminarlo de sus recuerdos

Rocío Sánchez Azuara hablo sobre lo difícil que ha sido su vida en una entrevista para Yordi Rosado.

La presentadora de 55 años narró el episodio de violencia que vivió cuando su ex pareja la golpeó tan solo unos meses después de que dio a luz: "El tipo medía 1.98, cinta negra, un cuerpo impresionante. Me dio una patada, me tiró al suelo, me abrió la cesárea. Lo único que hice fue hacerme bolita, escarabajo, me quedé ahí y él otra vez se volvió a salir".

Tras dicha situación y por muchos otros motivos, la ex-conductora de ‘La Tercera en Discordia’ asegura que su ex esposo no logró ser una persona importante para ella, por lo que decidió bloquear esa parte de vida y no recordar nada de lo que vivieron juntos.

"No tengo muchos recuerdos de él porque tengo memoria selectiva y como no fue algo ni alguien agradable en mi vida, excepto el hijo que tenemos en común. Alguien me dijo que falleció, no sé si falleció o no, pero el caso es que prefiero ni acordarme de el hombre. Te prometo que si me preguntas detalles de la fiesta no te sé decir", finalizó.

Fotografías: Instagram